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Dopo il referendum, Pellicini: ”La vittoria del sì a Varese è un segnale per il 2027”

Secondo il deputato di FdI “il centrodestra a Varese è sicuramente maggioranza", e le prossime elezioni per il rinnovo della carica di sindaco “possono rappresentare una svolta"

andrea pellicini

«Ho letto le dichiarazioni del Sindaco di Varese a seguito del risultato del referendum. Galimberti mette in risalto il dato nazionale, affermando che ciò possa comportare un freno per la leadership di Fratelli d’Italia. In queste dichiarazioni del Sindaco vedo invece la volontà di nascondere un dato preoccupante per il PD e cioè la chiara vittoria del SÌ a Varese città».

Lo dice il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Pellicini, componente della Commissione giustizia alla Camera dei deputati.

«Il dato non è da trascurare anche perché in altre città in cui governa la sinistra, come Milano, Brescia e Bergamo, ha vinto il NO. Quindi Varese è una eccezione in Lombardia. E Galimberti, che è un politico avveduto, è corso subito a parlare del risultato nazionale al fine di oscurare quello cittadino.
Da ciò si ricava una conclusione: il centrodestra a Varese è sicuramente maggioranza. Le elezioni del 2027 possono davvero rappresentare una svolta.
Starà a noi non sbagliare un colpo, scegliendo il miglior candidato e firmando una squadra forte a suo supporto”.

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Pubblicato il 25 Marzo 2026
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