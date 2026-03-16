“Dove c’è scuola c’è accoglienza”: alle Gerolamo Cardano di Gallarate arrivano gli studenti spagnoli

L’ istituto comprensivo “Gerolamo Cardano” di Gallarate è in fermento, perchè, stavolta, ospita nell’arco di due settimane (dal 16 al 26 marzo), ben tre delegazioni. La prima ad approdare nel nostro territorio è la numerosa delegazione di Granada, che a sua volta ha ospitato ragazzi e ragazze gallaratesi di terza media a febbraio.

Contemporaneamente sono arrivati tre docenti provenienti dalla Turchia. Infine, gli ultimi a visitare l’istituto saranno gli studenti di Siviglia, che hanno già accolto i nostri alunni di terza media a novembre 2025.

Tutta la scuola si è messa in gioco: dalla primaria, in cui si mostreranno ai docenti turchi i propri punti di forza e i progetti in atto, alla secondaria, in cui si sono organizzate delle attività laboratoriali e uscite sul territorio lombardo (ad esempio a Varese e Milano) che faranno conoscere, rispettivamente, realtà e abitudini scolastiche, realtà locali e realtà più cosmopolite.

«I veri protagonisti sono, ovviamente, gli alunni che ospitano; senza di loro e senza il sostegno dei genitori, tutto ciò non sarebbe possibile. L’emozione è palpabile: gli studenti spagnoli e italiani, a distanza di qualche mese, si incontrano di nuovo e non c’è niente di più bello che vedere degli alunni di scuole e Nazioni diverse che, nonostante il frequente contatto via social media, possono vedersi negli occhi, possono confrontarsi e comunicare nelle lingua che hanno imparato. L’Erasmus è proprio questo: creare un’occasione di relazione umana, soprattutto di questi tempi, al di fuori di realtà virtuali».