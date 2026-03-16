“Dove c’è scuola c’è accoglienza”: alle Gerolamo Cardano di Gallarate arrivano gli studenti spagnoli
Il primo gruppo è arrivato lunedì da Granada, seguirà uno di Siviglia. Ma è previsto anche l'Erasmus di tre professori dalla Turchia
L’ istituto comprensivo “Gerolamo Cardano” di Gallarate è in fermento, perchè, stavolta, ospita nell’arco di due settimane (dal 16 al 26 marzo), ben tre delegazioni. La prima ad approdare nel nostro territorio è la numerosa delegazione di Granada, che a sua volta ha ospitato ragazzi e ragazze gallaratesi di terza media a febbraio.
Contemporaneamente sono arrivati tre docenti provenienti dalla Turchia. Infine, gli ultimi a visitare l’istituto saranno gli studenti di Siviglia, che hanno già accolto i nostri alunni di terza media a novembre 2025.
Tutta la scuola si è messa in gioco: dalla primaria, in cui si mostreranno ai docenti turchi i propri punti di forza e i progetti in atto, alla secondaria, in cui si sono organizzate delle attività laboratoriali e uscite sul territorio lombardo (ad esempio a Varese e Milano) che faranno conoscere, rispettivamente, realtà e abitudini scolastiche, realtà locali e realtà più cosmopolite.
«I veri protagonisti sono, ovviamente, gli alunni che ospitano; senza di loro e senza il sostegno dei genitori, tutto ciò non sarebbe possibile. L’emozione è palpabile: gli studenti spagnoli e italiani, a distanza di qualche mese, si incontrano di nuovo e non c’è niente di più bello che vedere degli alunni di scuole e Nazioni diverse che, nonostante il frequente contatto via social media, possono vedersi negli occhi, possono confrontarsi e comunicare nelle lingua che hanno imparato. L’Erasmus è proprio questo: creare un’occasione di relazione umana, soprattutto di questi tempi, al di fuori di realtà virtuali».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
ClaudioCerfoglia su Viale Aguggiari, il Demanio mette all’asta l’ex stazione del tram: un pezzo di storia varesina in cerca di futuro
pzellner su Tra i rifiuti nel lago di Varese riemergono anche decine di vecchi sci: superlavoro dei volontari alla Darsena di Cazzago
GrandeFratello su Un nuovo parcheggio a Sant'Ambrogio di Varese: è partito l'iter per uno spazio nell'ex campo da basket
UnoAcaso su Nel giorno dell'Unità d'Italia, Varese chiede la medaglia d'oro
Felice su Come si capisce una guerra, giorno dopo giorno
Roby60 su Stefano Angei: "Non basta dire che va tutto bene, Varese ha problemi veri"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.