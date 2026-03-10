Varese News

Dove fare benzina spendendo meno e le ciclabili in città che fanno arrabbiare

Le news del giorno tra Varese e Milano da ascoltare in 9 minuti

Puntata dedicata alla mobilità tra prezzi di gasolio e super che salgono alle stelle ma ci lamentiamo per le piste ciclabili nelle città come Varese. Parliamo anche del tragico incidente mortale a Gorla Minore e di nuovi parcheggi a Legnano. Rimaniamo un territorio autocentrico nonostante anche gli sforzi di autolinee Varesine che acquistano nuovi autobus elettrici.

Orlando Mastrillo
Pubblicato il 10 Marzo 2026
