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Dove il pieno costa meno, alcune pompe della provincia rimangono a secco

L'aumento del prezzo del petrolio legato alla crisi in Medio Oriente e l'introduzione del taglio delle accise hanno innescato una specie di caccia al tesoro, arrivando in alcuni casi a prosciugare i distributori coi prezzi più convenienti

Generico 16 Mar 2026

I prezzi di diesel e benzina esposti sul tabellone luminoso non mentono: è un affare! Imbocchi l’uscita ed entri nel distributore, ti avvicini alle pompe pronto a cogliere l’occasione di un pieno vantaggioso, ma un cartello appeso con lo scotch smorza l’entusiasmo: “Carburante esaurito”.

L’impennata del prezzo del petrolio che si è verificata subito dopo il blocco dello Stretto di Hormuz (punto strategico che divide la Penisola Araba dall’Iran dove normalmente passa il 20% del greggio mondiale) legato alla crisi in Medio Oriente e l’introduzione del taglio delle accise deciso dal Governo hanno innescato una specie di caccia all’affare, che – come hanno segnalato alcuni lettori – sabato 21 marzo ha lasciato a secco qualche distributore della provincia di Varese.

Il taglio delle accise è una misura introdotta dal Governo per abbassare il prezzo del carburante alla pompa e prevede uno sconto di 25 centesimi al litro. La misura è stata introdotta il 19 marzo, ma – almeno nella prima parte della giornata – alcuni automobilisti avevano incontrato ancora i prezzi pieni a causa di ritardi tecnici che avevano creato disagi sia per gli acquirenti quanto per i gestori delle stazioni di rifornimento. Lo sconto sarà attivo fino al 20 aprile.

Una situazione simile si era verificata a inizio mese anche in Canton Ticino, dove il timore dell’impennata dei prezzi del carburante a causa della guerra in Medio Oriente aveva spinto molti automobilisti a fare il pieno, esaurendo in anticipo le riserve di diversi distributori.

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Pubblicato il 22 Marzo 2026
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