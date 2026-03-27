DoveSiCanta porta il coro fuori da Materia: il tour parte da Brenta il 18 aprile

C’è un momento, in una serata di DoveSiCanta, in cui ci si rende conto di qualcosa di strano e meraviglioso: si sta cantando in coro con decine di perfetti sconosciuti, e sembra la cosa più naturale del mondo.

Non c’è un palco. Non c’è un pubblico. Non ci sono artisti da ammirare a distanza di sicurezza. C’è solo una stanza, delle voci, e la guida di Federica Rini, vocal coach di Solevoci, che in pochi minuti riesce a trasformare un gruppo di persone qualunque – molte delle quali giurano di non saper cantare – in qualcosa che somiglia, sorprendentemente, a un coro vero.

È questo il segreto di DoveSiCanta, il format ideato dall’associazione varesina Solevoci che da giugno 2025, mese dopo mese, ha preso casa a Materia Spazio Libero – nuovo hub culturale di sant’Alessandro di Castronno dove si trova anche la redazione di VareseNews – trasformando ogni serata in un piccolo evento collettivo. Sold out quasi sempre, lista d’attesa spesso, e un passaparola che si è diffuso ben oltre i confini della città.

Da Lucio Corsi a Sanremo, passando per Hallelujah

Il debutto fu a giugno 2025, sulle note di Volevo essere un duro di Lucio Corsi – scelta non casuale, per un format che di “duro” non ha nulla e anzi punta tutto sulla leggerezza e sull’apertura. Da allora, ogni appuntamento ha portato con sé un tema diverso: Hallelujah di Leonard Cohen per una serata che ha lasciato il segno, un omaggio agli ABBA, un tributo a Ornella Vanoni, fino allo speciale Sanremo di febbraio 2026, con un’intera sala che ha intonato Si può dare di più come se lo avesse sempre saputo a memoria.

La formula è semplice nella sua struttura, profonda nei suoi effetti: esercizi di riscaldamento vocale, respirazione, giochi ritmici, divisione in sezioni. Niente da imparare prima, niente da portare con sé se non la voglia di provare. L’obiettivo non è la perfezione esecutiva – è l’esperienza di fare parte di qualcosa insieme.

Materia, il luogo che ha reso tutto possibile

“Sarebbe difficile immaginare DoveSiCanta senza Materia. Lo spazio aperto nel 2025 da VareseNews nell’ex scuola elementare di Sant’Alessandro è diventato in poco tempo uno dei luoghi più vitali della scena culturale varesina: incontri, workshop, presentazioni, musica, una radio, sale per lo smartworking e la produzione audiovisiva. Un posto pensato per la comunità, che della comunità si è nutrito – e che ha ospitato il coro improvvisato di Solevoci come se fosse sempre stato lì – commenta Fausto Caravati, direttore generale di Solevoci -. Il sodalizio tra VareseNews e Solevoci, costruito serata dopo serata, ha dato vita a qualcosa di più di un semplice appuntamento mensile. Ha dimostrato che c’è un pubblico – anzi, dei partecipanti – che aspettano esattamente questo: un’occasione per stare insieme in modo insolito, attivo, un po’ coraggioso”.

Il tour: la provincia aspetta il suo coro

Ora quel qualcosa esce dalla porta di Materia e si mette in cammino. DoveSiCanta on Tour è il progetto che porterà il format nei comuni della provincia di Varese, con VareseNews nel ruolo di media partner. L’idea è semplice e ambiziosa insieme: replicare la magia delle serate di Castronno in luoghi diversi, raggiungere nuove comunità, mettere a disposizione di chi non ha mai avuto l’occasione di avvicinarsi un’esperienza che, chi l’ha vissuta, fatica a descrivere senza usare la parola sorprendente.

La prima tappa del tour sarà Brenta, il 18 aprile 2026. Un paese, una stanza, tante voci che non si conoscono ancora. E poi, come sempre, un coro.

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