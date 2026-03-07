Varese News

Duecento persone alla Sala Montanari di Varese per il No al referendum costituzionale

L'incontro organizzato dagli avvocati del Foro di Varese ha visto la partecipazione di Spataro e Battarino e la conduzione del giornalista del Corriere della Sera Claudio Del Frate

Grande partecipazione e dibattito di alto livello martedì sera in Sala Montanari a Varese, per l’incontro organizzato dagli avvocati del Foro di Varese per il “No” al referendum costituzionale.

Circa 200 persone hanno assistito all’evento, introdotto dall’avvocata Elisabetta Cioffi, una presenza tanto più significativa se si considera la fitta agenda di iniziative che il comitato per il No sta portando avanti in tutta la provincia in queste settimane.

Tra il pubblico anche il consigliere regionale Samuele Astuti, il sindaco Davide Galimberti, buona parte degli assessori e diverse figure politiche di rilievo, tra cui la segretaria del PD Manuela Lozza.

L’approfondimento è stato garantito dalla presenza di Armando Spataro e Giuseppe Battarino, che hanno offerto spunti di riflessione approfonditi su cosa sia in gioco con il referendum.

A condurre il dibattito il giornalista del Corriere della Sera Claudio Del Frate, che nell’ultima parte della serata ha aperto il confronto anche al pubblico.

Pubblicato il 07 Marzo 2026
