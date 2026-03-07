Duecento persone alla Sala Montanari di Varese per il No al referendum costituzionale
L'incontro organizzato dagli avvocati del Foro di Varese ha visto la partecipazione di Spataro e Battarino e la conduzione del giornalista del Corriere della Sera Claudio Del Frate
Grande partecipazione e dibattito di alto livello martedì sera in Sala Montanari a Varese, per l’incontro organizzato dagli avvocati del Foro di Varese per il “No” al referendum costituzionale.
Circa 200 persone hanno assistito all’evento, introdotto dall’avvocata Elisabetta Cioffi, una presenza tanto più significativa se si considera la fitta agenda di iniziative che il comitato per il No sta portando avanti in tutta la provincia in queste settimane.
Tra il pubblico anche il consigliere regionale Samuele Astuti, il sindaco Davide Galimberti, buona parte degli assessori e diverse figure politiche di rilievo, tra cui la segretaria del PD Manuela Lozza.
L’approfondimento è stato garantito dalla presenza di Armando Spataro e Giuseppe Battarino, che hanno offerto spunti di riflessione approfonditi su cosa sia in gioco con il referendum.
A condurre il dibattito il giornalista del Corriere della Sera Claudio Del Frate, che nell’ultima parte della serata ha aperto il confronto anche al pubblico.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.