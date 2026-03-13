Duello di vertice a Piacenza: i Gorillas Varese sfidano i Wolverines per la testa del girone

Domenica 15 marzo alle 14:00, al Centro Sportivo Mazzoni di Piacenza, i Gorillas Varese scenderanno in campo contro i Wolverines Piacenza in quella che si preannuncia già come una sfida di alta classifica nel campionato di football americano.

Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento forti di una vittoria all’esordio stagionale: i Gorillas hanno superato i Rams Milano al termine di una battaglia epica conclusa solo dopo due overtime, mentre i Wolverines hanno iniziato il loro campionato imponendosi sui Lugano Rebels. Un incrocio dunque che mette subito in palio la vetta del girone e che promette spettacolo.

La squadra biancorossa ha sfruttato le due settimane di pausa per ricaricare le energie ma soprattutto per affilare le armi, lavorando intensamente sul campo del Jungle Field. Tra i momenti più significativi di questo periodo di preparazione va segnalato il Quarterback Camp tenuto da Ugo Arcangeli, ex quarterback della Nazionale italiana e dei Guelfi Firenze, oggi responsabile del programma di sviluppo per quarterback “Scuola di Volo”. Un’occasione preziosa di crescita tecnica che ha coinvolto diversi atleti della formazione varesina.

Doppia convocazione nazionale per i Gorillas

In casa Gorillas è arrivata infatti una doppia convocazione azzurra che testimonia la qualità del vivaio biancorosso: Benjamin Cottone ed Eriglen Duka sono stati selezionati per la Nazionale Under 17 di flag football, mentre Duka ha ricevuto anche la chiamata per la Nazionale Under 19 di football tackle.

I due giovani talenti, cresciuti proprio nel settore giovanile dei Gorillas, faranno il loro esordio in prima squadra proprio domenica a Piacenza, portando entusiasmo, energia e grande voglia di dimostrare il loro valore.

«Una partita dura, ma siamo fiduciosi»

Benjamin Cottone ed Eriglen Duka, convocati nelle Nazionali

«Sarà una partita dura – spiega il presidente dei Gorillas, Paolo Ambrosetti – perché i Wolverines sono una squadra solida e ben organizzata. Ma arriviamo a questa sfida con grande fiducia, dopo settimane di lavoro intenso e con l’entusiasmo portato dai nostri giovani convocati in Nazionale. Vogliamo continuare il nostro percorso e giocarcela fino in fondo».

Tutti gli ingredienti sono quindi pronti per una sfida ad alta intensità, con in palio il primo posto nel girone e due squadre determinate a confermare quanto di buono mostrato nella gara d’esordio.