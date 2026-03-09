Duemila atleti da 34 nazioni per la Campo dei Fiori Trail ma a vincere è ancora la “Lince di Gavirate” Andrea Macchi

Il Campo dei Fiori Trail ha confermato il suo fascino internazionale richiamando oltre 2.100 atleti da 34 nazioni diverse per la decima edizione della manifestazione, andata in scena nel weekend del 7 e 8 marzo. Dal lungolago di Gavirate e lungo i sentieri del Parco Campo dei Fiori, lo spettacolo dello sport outdoor ha coinvolto più di 4.000 persone tra corridori, accompagnatori e volontari, consacrando l’evento come uno degli appuntamenti più attesi delle Prealpi Varesine.

Galleria fotografica La partenza della Campo dei Fiori Trail 4 di 7

Il trionfo di Macchi nella prova regina

La sfida più attesa, la ITAS 70K con i suoi 3.900 metri di dislivello positivo, ha visto l’ennesima impresa di Andrea Macchi. La “Lince di Gavirate”, atleta del Team I-EXE, ha dominato il tracciato chiudendo con il tempo di 7 ore e 19 minuti. Dopo un duello serrato con Matteo Breda fino al Forte di Orino, Macchi ha impresso un ritmo insostenibile in discesa, arrivando al traguardo con un netto anticipo rispetto alle previsioni. Al secondo posto si è piazzato Marco Daniel Mignano, seguito dallo stesso Breda.

Tra le donne, la protagonista assoluta della 70 km è stata Guendalina Sibona, capace di gestire il ritmo con grande intelligenza e chiudere in 9:40:04. Dietro di lei Valeria Carusi e la svizzera Kerstin Dusch. Da segnalare l’ottima prova di Enrica Gouthier, giunta quarta alla sua ottava partecipazione consecutiva sui sentieri varesini.

I risultati delle gare lunghe e medie

Nella Novauto 50K è stato il britannico Robert Grant Britton a dettare legge, tagliando il traguardo in 4:26:27 e precedendo Gregorio Aiello e Stefano Butti. La gara femminile è stata invece un testa a testa emozionante: la tedesca Stephanie Gil ha vinto in 6:38:12, staccando di soli tre minuti Silvia Duni, mentre Gloria Ghilardi ha completato il podio dopo una battaglia durata fino all’ultimo metro.

Combattutissima anche la Vibram 38K, dove Luca Carrara ha confermato la sua classe vincendo in 3:17:23, tallonato dal francese Yannick Heusey. In campo femminile, prestazione di altissimo livello per Elisa Desco, che ha dominato la scena chiudendo con ben quindici minuti di vantaggio sull’ungherese Timea Horváth.

Velocità, MTB e lo spirito internazionale

Domenica 8 marzo il programma si è completato con le distanze più brevi e la Bike Trail Adventure, che ha visto 200 ciclisti pedalare tra il Lago di Varese e il Maggiore. Nella 28K maschile Gianluca Pinton ha preceduto Carlo Bonnet per soli venti secondi, mentre nella 12K ha dominato il francese Clément Collart davanti al giovanissimo talento diciassettenne Elias Sangalli.

La dimensione internazionale dell’evento è stata sottolineata dalla presenza di oltre 20 atleti arrivati da Annecy, appartenenti alla So Trail Annecy. Il sindaco di Gavirate, Massimo Parola, ha consegnato loro il premio “Città di Gavirate”. Sul fronte dei team italiani, l’ASD 100% Anima Trail si è confermata la società più numerosa con ben 60 runner al via.

Il supporto del territorio e dei volontari

Il successo della manifestazione poggia sul lavoro di 350 volontari, con menzioni speciali per il Cleaning Forest Team e il Green Team Vibram, premiati dal direttore del Parco, Giancarlo Bernasconi, per la manutenzione e la pulizia degli oltre 80 km di sentieri. Sabato pomeriggio le istituzioni locali, tra cui il presidente del Parco Giuseppe Barra e rappresentanti di Comune, Provincia e Camera di Commercio, hanno reso omaggio all’evento sottolineandone il valore per il turismo sportivo.

L’evento è stato reso possibile dal contributo di Regione Lombardia e Camera di Commercio Varese Sport Commission, con il patrocinio di 11 comuni ospitanti (Gavirate, Comerio, Barasso, Luvinate, Varese, Induno Olona, Arcisate, Bisuschio, Valganna, Brinzio, Orino) e il coinvolgimento di altrettanti territori limitrofi toccati dalla Bike Trail. Tra i main sponsor figurano ITAS Assicurazioni, Gruppo Novauto, Vibram, I-EXE ed Elmec Informatica. L’appuntamento per l’undicesima edizione è già fissato per il 6 e 7 marzo 2027.