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Gallarate/Malpensa

È deceduto in ospedale a Gallarate l’uomo coinvolto nell’incidente a Cassano Magnago

Le persone che per prime anno prestato soccorso hanno cercato di rianimarlo con massaggio cardiaco, fino all’arrivo dei soccorritori. Purtroppo anche in ospedale non c’è stato nulla da fare

Ospedale Gallarate ingresso

È deceduto in ospedale a Gallarate l’uomo coinvolto nell’incidente di questa mattina, martedì 31 marzo, a Cassano Magnago.

Il veicolo guidato dal 70enne è uscito di strada in velocità in via de Gasperi (provinciale per Cairate), urtando violentemente un palo della luce: l’uomo – E.B., nato a Gallarate – ha avuto un malore e subito le sue condizioni erano apparse molto gravi.

Le persone che per prime anno prestato soccorso hanno cercato di rianimarlo con massaggio cardiaco, fino all’arrivo dei soccorritori. Purtroppo anche in ospedale non c’è stato nulla da fare.

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Pubblicato il 31 Marzo 2026
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