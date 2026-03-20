È in tv e online lo spot di U-Power girato in centro a Varese con Ronaldinho

È arrivato in tv, in Italia e in Spagna, lo spot di U-Power girato sul sagrato di San Vittore, in pieno centro a Varese, poche settimane fa, a inizio marzo.

Galleria fotografica Ronaldinho a Varese per girare uno spot 4 di 18

Piazza San Vittore si era trasformata in un set cinematografico. Ronaldinho, ex fuoriclasse del Barcellona e del Milan, oltre che della Nazionale brasiliana, Pallone d’Oro 2004 e campione del mondo nel 2002, è arrivato a Varese per girare lo spot del brand di calzature e abbigliamento da lavoro U-Power.

Le riprese tra sabato 7 e lunedì 9 marzo, dirette da Marco Bellone e Giovanni Consonni; la produzione è firmata Magic Movie International di Giorgio Borghi, mentre il progetto creativo porta la firma di Marcello Martini, direttore creativo dell’agenzia Visionworks.

Ronaldinho, negli anni al Milan — in rossonero dal 2008 al 2011 — abitò a Galliate Lombardo, nel ranch che fu la residenza di Tognazzi e Sogliano. Nel luglio del 2009, inoltre, scese in campo al Franco Ossola per un’amichevole contro il Varese.

Tantissimi i curiosi che a inizio marzo erano accorsi in piazza nella speranza di incrociare il campione e che oggi potranno guardare in tv o online uno spicchio di Varese proiettato sugli schermi di tv, smartphone e computer.