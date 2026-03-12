E’ morta Enrica Bonaccorti: una colonna dello spettacolo italiano, dalla musica alla televisione

Si è spenta a Roma il 12 marzo 2026, a 76 anni, Enrica Bonaccorti, una delle figure più poliedriche del panorama televisivo e culturale italiano: conduttrice televisiva e radiofonica, attrice, paroliera, giornalista e scrittrice.

Nata a Savona il 18 novembre 1949 da Ettore, un ufficiale di polizia ed ex partigiano, e dalla madre Tiziana, trascorse l’infanzia e l’adolescenza spostandosi tra diverse città italiane — tra cui Genova e Sassari — al seguito del padre, prima di stabilirsi definitivamente a Roma alla fine degli anni Sessanta.

Nella capitale si avvicinò al mondo dello spettacolo attraverso il teatro, e ben presto iniziò a collaborare con nomi illustri della scena italiana. Con la compagnia di Domenico Modugno scrisse diversi brani, tra cui i celeberrimi La lontananza e Amara terra mia, che il cantautore pugliese portò al successo internazionale.

Esordì in televisione sulla Rai nel 1978 con Il sesso forte, per poi conquistare il grande pubblico negli anni Ottanta con programmi come Italia sera e Pronto, chi gioca?. Poi passò in Fininvest, e lì condusse quiz come Cari genitori e la prima edizione del varietà Non è la Rai.

Parallelamente alla televisione coltivò una lunga carriera radiofonica sulle frequenze di Rai Radio 1 e Radio 2, e quella di editorialista per testate come Noi donne, Sette e Oggi. Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti figurano la Maschera d’argento per la radio, tre Telegatti per la televisione, il premio Ennio Flaiano e il Guidarello d’oro per l’attività giornalistica.

La passione per la scrittura la portò anche alla narrativa: il primo romanzo, La pecora rossa, uscì nel 2007, seguito da L’uomo immobile nel 2010, da Il condominio nel 2019 e dal sequel Condominio addio! nel 2022.

Ha avuto una figlia, Verdiana, nel 1973 dal regista Daniele Pettinari. Cresciuta senza il padre, la figlia decise nei primi anni Duemila di adottare il cognome della madre, che l’aveva cresciuta da sola. L’amore più lungo e profondo della sua vita fu quello con Giacomo Paladino, con cui condivise ventiquattro anni, fino alla scomparsa di lui nel settembre 2021.

Negli ultimi anni affrontò con riservatezza e poi con crescente apertura pubblica gravi problemi di salute: un delicato intervento a cuore aperto nel 2023 e, nell’autunno del 2025, la diagnosi di un tumore al pancreas. Il 25 gennaio 2026 è stata ospite di Verissimo, rivelando che la malattia non era operabile.