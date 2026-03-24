È morta Sofia Pusceddu, la motociclista di 25 anni ferita in un incidente a Biandronno

Non ce l’ha fatta Sofia Pusceddu, la giovane motociclista di 25 anni residente a Cardano al Campo rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto lo scorso 19 marzo lungo la provinciale del lago di Varese, nel tratto che attraversa il territorio di Biandronno.

La ragazza, nata nel 2000, era caduta mentre era in sella alla sua moto, c’era stato un urto violento contro un cancello. Le sue condizioni erano apparse fin da subito molto gravi: sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i mezzi del 118. Considerata la gravità della situazione, era stato attivato anche l’elisoccorso che aveva trasportato la 25enne all’ospedale di Circolo di Varese.

Qui i medici hanno tentato ogni possibile intervento per salvarle la vita. Sofia Pusceddu ha lottato per cinque giorni, ma purtroppo le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate troppo gravi. La giovane è morta nelle scorse ore.