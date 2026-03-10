È morto Luca Conti, il blogger che ci ha insegnato a “imparare qualcosa, ogni giorno” su Internet

Se avete frequentato la rete italiana nei primi anni Duemila, probabilmente avete avuto a che fare con Pandemia.

Non il virus, non la paura di quel nome: quelli li abbiamo scoperti molto dopo.

Pandemia era Luca Conti, e il suo blog — Pandemia.info, fondato nel 2002 — era uno di quei posti in cui si tornava appena possibile perché si capiva che lì c’era qualcuno che affrontava davvero cosa stava succedendo in rete.

Conti è morto questa mattina, 10 marzo 2026, all’ospedale di Senigallia, dove ha sempre vissuto, da quando era nato, nel 1975. Da tempo si batteva contro un tumore, e lo aveva fatto come aveva fatto tutto il resto: raccontando.

Chi lo ha conosciuto in quegli anni sa che non era un semplice entusiasta della tecnologia. Era uno che ragionava. Mentre molti ancora si chiedevano se internet fosse una moda, lui stava già costruendo un vocabolario per capirla — i nuovi media, i linguaggi, le comunità che stavano nascendo. Pandemia non era un blog di notizie né un diario personale: era un laboratorio, e Conti era uno dei pochi in Italia a trattare la rete con la serietà che meritava. La tagline del blog diceva tutto: impara qualcosa di nuovo, ogni giorno.

Il suo percorso ha attraversato due decenni del web italiano con rara coerenza. Autore di diciassette libri, curatore per Hoepli della collana Digital Marketing Pro, docente all’Università Milano-Bicocca, collaboratore del Sole 24 Ore. Ma prima e oltre tutto questo, era rimasto un blogger, nel senso più nobile del termine, quello di qualcuno che scrive perché pensa che valga la pena condividere.

La foto dalla pagina profilo del suo blog

Anche Varesenews lo aveva conosciuto: nel 2008 era stato a Varese per “Anche io“, la festa di Varesenews che si è tenuta per diversi anni alla Schiranna tra momenti di musica e incontri importanti. A fine 2008 lo avevamo intervistato per raccontarci del nascente Facebook, e nel 2012 era tornato per Glocal, a discutere di giornalismo locale e digitale.

Nel 2019 aveva compiuto una scelta che in pochi avrebbero fatto: abbandonare i social media. Non per stanchezza, ma per coerenza. Non voleva continuare ad alimentare piattaforme costruite sull’attenzione come risorsa da estrarre. Aveva smesso, e aveva spiegato perché — con la stessa lucidità con cui aveva spiegato tutto il resto.

Quando Pandemia.info ha chiuso, nel 2023, dopo oltre vent’anni, si è spostato su lucaconti.it. Ed è lì che negli ultimi mesi ha continuato a scrivere della malattia senza autocommiserazione, e con la precisione di chi sa che le parole contano. Nell’ultimo periodo usava l’intelligenza artificiale per interpretare il gergo tecnico delle sue analisi mediche, trovando persino nell’AI uno strumento da esplorare fino alla fine. L’ultimo post è del 5 febbraio scorso.