È un anziano di 81 anni di Varese l’uomo recuperato nelle acque del Ponte del Diavolo a Casciago
Forse un malore la causa del decesso: l'anziano dev'essere caduto in acqua mentre pescava ma la dinamica è al veglio dei Carbinieri di Varese
Aveva 81 anni ed era residente a Varese l’uomo recuperato ieri sera nelle acque sotto il Ponte del Diavolo a Casciago. I Carabinieri di Varese stanno cercando di ricostruire con precisione le sue ultime ore per chiarire le circostanze dell’accaduto.
L’operazione dei vigili del fuoco era iniziata poco prima delle 21 di martedì 10 marzo. Sul posto sono intervenuti i vigili con un’autopompa insieme a una squadra del Nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale).
Gli operatori hanno utilizzato tecniche di lavoro su fune di derivazione alpinistica per raggiungere il punto in cui si trovava il corpo.
Una volta recuperata, la salma è stata posizionata all’interno di una barella e portata in un luogo accessibile per consentire gli accertamenti del caso.
Secondo le prime informazioni, l’uomo potrebbe essere stato nella zona per pescare e potrebbe aver avuto un malore. Si tratta però di elementi ancora in fase di verifica.
Le circostanze della morte restano infatti ancora tutte da chiarire e sono al vaglio dei Carabinieri.
La salma è stata affidata alle autorità sanitarie.
Recuperato il corpo senza vita di un uomo al Ponte del Diavolo
