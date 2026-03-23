Educare nel digitale: a Busto Arsizio un incontro con Gigio Rancilio alla Sala Tramogge
L’incontro con il giornalista di Avvenire invita a superare le contrapposizioni sul digitale e a costruire un dialogo consapevole tra scuola e famiglia
Un momento di confronto aperto a genitori, insegnanti ed educatori per riflettere sul ruolo degli adulti nella crescita dei ragazzi nell’era dei social e della comunicazione digitale
Mercoledì 8 aprile alle ore 21.00, alla Sala Tramogge di Busto Arsizio, si tiene l’incontro “Educare insieme nel mondo digitale”, con ospite Gigio Rancilio, giornalista di Avvenire ed esperto di comunicazione digitale e social network. L’appuntamento nasce nel cinquantesimo anniversario della Cooperativa Nicolò Rezzara e propone una riflessione condivisa su come accompagnare i più giovani nel rapporto con il mondo digitale.
Un confronto tra scuola e famiglie
L’iniziativa è promossa dalle Scuole della Cooperativa Rezzara – la primaria Chicca Gallazzi, la secondaria di primo grado Don Carlo Costamagna e il liceo scientifico Blaise Pascal – insieme a un gruppo di genitori, “Egenti daa Rezzara”.
L’obiettivo è quello di creare uno spazio di dialogo tra adulti che, a diverso titolo, accompagnano la crescita dei ragazzi: genitori, insegnanti ed educatori. Un confronto che non vuole offrire soluzioni semplici, ma strumenti per comprendere meglio le dinamiche che legano lo sviluppo dei più giovani all’ecosistema digitale.
Oltre le semplificazioni sul digitale
L’incontro non si pone come un momento di giudizio o di contrapposizione tra visioni opposte. Al contrario, intende superare la dicotomia tra chi condanna e chi esalta il digitale, per interrogarsi su quale possa essere oggi il ruolo degli adulti.
Al centro della serata, quindi, la responsabilità educativa: come essere presenti, consapevoli e incisivi nel percorso di crescita dei ragazzi, in un contesto in cui social network e strumenti digitali fanno parte della quotidianità.
Un appuntamento nel segno dei 50 anni
L’evento si inserisce nel programma di iniziative organizzate per i 50 anni della Cooperativa Nicolò Rezzara, realtà educativa storica del territorio. Un anniversario che diventa occasione per rilanciare il dialogo su temi centrali per la comunità educante.
L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.
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