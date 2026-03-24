Effetto domino sul governo dopo il voto: si dimettono Delmastro e Bartolozzi

Il verdetto delle urne sulla riforma della giustizia non si è limitato a bocciare un progetto di legge, ma ha innescato una reazione anche all’interno del Governo. Il primo segnale di cedimento è arrivato dal sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove.

Le sue dimissioni, ventilate già nelle ore immediatamente successive allo scrutinio, sono diventate realtà, segnando l’uscita di scena di uno dei fedelissimi della Premier e protagonista della stagione riformista appena bocciata dal voto popolare. Un altro scossone tecnico-politico è giunto con l’addio di Giusi Bartolozzi: la sua rinuncia all’incarico di Capa di Gabinetto del ministro Carlo Nordio priva il guardasigilli del suo braccio destro.

Delmastro si dimette dopo giorni in cui è emerso sui giornali il suo coinvolgimento nel caso del ristorante gestito insieme alla figlia del prestanome del clan Senese. Bartolozzi, invece, si era resa protagonista di una delle uscite più contestate della campagna referendaria quando intervenendo in una televisione locale disse “Votate Sì e ci togliamo di mezzo la magistratura, che è un plotone di esecuzione”.

Il sottosegretario Andrea Delmastro era stato poche settimane fa a Varese in occasione degli Stati generali del centrodestra cittadino. Lo stesso ha dichiarato oggi: «Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell’interesse della Nazione, ancor prima che per l’affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio»