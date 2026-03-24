Elezioni a Casorate, “Sogniamo Casorate” presenta il candidato per le comunali 2026
La lista alternativa a Dimitri Cassani giovedì svela le sue carte in vista dell'appuntamento elettorale di primavera
Si terrà giovedì 26 marzo alle ore 20.30, alla Sala Civica “Giuseppe Impastato”, la serata pubblica promossa dal gruppo civico Sogniamo Casorate, in vista delle elezioni amministrative 2026.
«L’incontro sarà dedicato alla presentazione del progetto politico e delle linee di indirizzo su cui il gruppo sta lavorando, a partire da un’analisi del contesto locale e dei bisogni della comunità. Al centro della proposta, il tema della partecipazione e del rafforzamento delle relazioni sociali, considerati elementi fondamentali per la vita del paese».
Secondo i promotori, negli ultimi anni «si è progressivamente ridotto lo spazio del confronto diretto tra cittadini, con ricadute sulla coesione della comunità», da qui la volontà di promuovere un modello amministrativo orientato all’ascolto, alla presenza e alla costruzione condivisa delle scelte.
Durante la serata verranno inoltre presentati il percorso del gruppo e la figura individuata come candidato alla guida dell’amministrazione comunale, che sfiderà alle urne il sindaco uscente Dimitri Cassani, che ha già annunciato la sua ricandidatura per un terzo mandato.
La lista ha già ufficializzato anche il suo simbolo, con una soluzione grafica che richiama le diverse componenti della società casoratese e con un aquilone rosso che prende il volo.
L’iniziativa è aperta alla cittadinanza.
Per informazioni: sogniamocasorate@gmail.com
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