Elezioni Laveno, Civitas ribadisce: “Nessuna etichetta, solo impegno e competenza”
La formazione amministrativa uscente risponde alle voci di intesa puntando sulla competenza professionale dei singoli
Le grandi manovre in vista delle prossime amministrative entrano nel vivo, ma la lista Civitas – che attualmente guida il Comune (foto d’archivio) – sceglie di tracciare un solco netto rispetto alle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni. Con una nota ufficiale diffusa il 3 marzo, il gruppo di maggioranza ha voluto chiarire la propria posizione rispetto a possibili intese elettorali con il centrosinistra, rimarcando una distanza che non è solo tattica, ma identitaria.
«Civitas non ha avviato né sta portando avanti alcun dialogo con forze politiche finalizzato a intese o accordi elettorali» , spiegano i rappresentanti della lista, precisando come il sindaco Luca Santagostino abbia già ribadito la natura esclusivamente civica del progetto.Di seguito la nota integrale del gruppo:
In merito agli articoli pubblicati in questi giorni da più testate online relativi alla possibilità che, a Laveno Mombello, Lista Civitas e centrosinistra possano arrivare alle elezioni insieme, riteniamo opportuno fare alcune precisazioni, nel rispetto dei fatti e dei cittadini.
Civitas non ha avviato né sta portando avanti alcun dialogo con forze politiche finalizzato a intese o accordi elettorali. In riferimento alla proposta richiamata negli articoli, il Sindaco Luca Santagostino — contattato da uno dei firmatari — ha ribadito con chiarezza un punto per noi fondamentale: Civitas è e continua a essere una lista totalmente civica.
Il progetto, nato nell’estate del 2020, non è stato pensato per rappresentare partiti o schieramenti, ma per riunire persone disponibili a impegnarsi concretamente per il territorio. Questa identità civica costituisce per noi una scelta chiara e una condizione imprescindibile. Le idee e le proposte sono sempre ben accette, purché si condivida un principio semplice: lavorare per Laveno Mombello senza appartenenze politiche di riferimento. È una scelta di coerenza che ci permette di rappresentare tutti i cittadini, senza distinzioni.
Anche in questa candidatura, come abbiamo fatto cinque anni fa, continueremo a privilegiare le professionalità dei candidati. Siamo convinti che per amministrare bene un settore sia necessario conoscerne a fondo debolezze e potenzialità. Questa è stata una delle linee guida che ha portato alla costruzione della lista che oggi è alla guida di Laveno Mombello, ed è lo stesso metodo che adotteremo nuovamente.
Laveno Mombello affronta ancora diverse criticità, alcune delle quali non ancora risolte. Problemi complessi che non si superano con slogan o appartenenze, ma con competenze specifiche, capacità di analisi e assunzione di responsabilità. Noi crediamo in un’amministrazione concreta, fatta di persone preparate, presenti e libere di decidere nell’interesse esclusivo della comunità. Perché i cittadini non chiedono etichette: chiedono soluzioni. E il nostro impegno è continuare a lavorare con serietà, mettendo al centro il bene comune e il futuro di Laveno Mombello.
