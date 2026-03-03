Varese News

Elezioni Laveno, Civitas ribadisce: “Nessuna etichetta, solo impegno e competenza”

La formazione amministrativa uscente risponde alle voci di intesa puntando sulla competenza professionale dei singoli

lista civitas laveno mombello

Le grandi manovre in vista delle prossime amministrative entrano nel vivo, ma la lista Civitas – che attualmente guida il Comune (foto d’archivio) – sceglie di tracciare un solco netto rispetto alle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni. Con una nota ufficiale diffusa il 3 marzo, il gruppo di maggioranza ha voluto chiarire la propria posizione rispetto a possibili intese elettorali con il centrosinistra, rimarcando una distanza che non è solo tattica, ma identitaria.

«Civitas non ha avviato né sta portando avanti alcun dialogo con forze politiche finalizzato a intese o accordi elettorali» , spiegano i rappresentanti della lista, precisando come il sindaco Luca Santagostino abbia già ribadito la natura esclusivamente civica del progetto.Di seguito la nota integrale del gruppo:

In merito agli articoli pubblicati in questi giorni da più testate online relativi alla possibilità che, a Laveno Mombello, Lista Civitas e centrosinistra possano arrivare alle elezioni insieme, riteniamo opportuno fare alcune precisazioni, nel rispetto dei fatti e dei cittadini.

Civitas non ha avviato né sta portando avanti alcun dialogo con forze politiche finalizzato a intese o accordi elettorali. In riferimento alla proposta richiamata negli articoli, il Sindaco Luca Santagostino — contattato da uno dei firmatari — ha ribadito con chiarezza un punto per noi fondamentale: Civitas è e continua a essere una lista totalmente civica.

Il progetto, nato nell’estate del 2020, non è stato pensato per rappresentare partiti o schieramenti, ma per riunire persone disponibili a impegnarsi concretamente per il territorio. Questa identità civica costituisce per noi una scelta chiara e una condizione imprescindibile. Le idee e le proposte sono sempre ben accette, purché si condivida un principio semplice: lavorare per Laveno Mombello senza appartenenze politiche di riferimento. È una scelta di coerenza che ci permette di rappresentare tutti i cittadini, senza distinzioni.

Anche in questa candidatura, come abbiamo fatto cinque anni fa, continueremo a privilegiare le professionalità dei candidati. Siamo convinti che per amministrare bene un settore sia necessario conoscerne a fondo debolezze e potenzialità. Questa è stata una delle linee guida che ha portato alla costruzione della lista che oggi è alla guida di Laveno Mombello, ed è lo stesso metodo che adotteremo nuovamente.

Laveno Mombello affronta ancora diverse criticità, alcune delle quali non ancora risolte. Problemi complessi che non si superano con slogan o appartenenze, ma con competenze specifiche, capacità di analisi e assunzione di responsabilità. Noi crediamo in un’amministrazione concreta, fatta di persone preparate, presenti e libere di decidere nell’interesse esclusivo della comunità. Perché i cittadini non chiedono etichette: chiedono soluzioni. E il nostro impegno è continuare a lavorare con serietà, mettendo al centro il bene comune e il futuro di Laveno Mombello.

Pubblicato il 03 Marzo 2026
