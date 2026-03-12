Elicotteri e sistemi di difesa guidano la crescita. Leonardo aggiorna il piano industriale al 2030

Leonardo guarda al 2030 e aggiorna la propria strategia industriale in uno scenario internazionale segnato da nuove minacce e da una crescente domanda di sicurezza tecnologica.

Il consiglio di amministrazione del gruppo, presieduto da Stefano Pontecorvo, ha approvato all’unanimità l’aggiornamento del piano industriale 2026-2030, che definisce le direttrici di sviluppo del gruppo nei prossimi anni.

Il piano prosegue la strategia di crescita avviata negli ultimi tre anni, con l’obiettivo di consolidare Leonardo come una “One Company” multinazionale con una visione industriale integrata e internazionale.

PARTNERSHIP, FUSIONI E ACQUISIZIONI

Il gruppo si presenta oggi con una struttura rafforzata grazie alla razionalizzazione del portafoglio, al lancio di nuovi prodotti, a partnership e joint venture strategiche, oltre a operazioni mirate di fusioni e acquisizioni, e a un forte processo di digitalizzazione. Nel nuovo contesto globale, caratterizzato da minacce ibride e da una crescente complessità operativa, la sicurezza assume una dimensione più ampia rispetto al tradizionale ambito della difesa. Infrastrutture critiche, trasporti, energia e sistemi economici risultano sempre più esposti a rischi interconnessi.

UN TRILIONE DI DOLLARI BUDGET GLOBALE

Secondo le stime citate dal gruppo, il budget globale per la sicurezza potrebbe superare il trilione di dollari annuo entro il 2030. «Abbiamo realizzato tutto quello che avevamo pianificato nel primo Piano Industriale, oltre ogni previsione. Disponiamo di tutte le piattaforme, dal dominio terrestre a quello spaziale, navale, aereo. Abbiamo investito molto sul digitale, l’AI e la cybersecurity», ha commentato l’amministratore delegato e direttore generale Roberto Cingolani. «Il nuovo Piano Industriale definisce la traiettoria del Gruppo al 2030, guardando ad un maggiore consolidamento del ruolo di player high-tech della sicurezza globale».

MICHELANGELO DOME

Tra le principali innovazioni del piano figura Michelangelo Dome, architettura di difesa integrata progettata per operare nei domini aria, terra, mare, spazio e cyber. La piattaforma utilizza tecnologie come intelligenza artificiale, high performance computing e data fusion per creare una “cupola” di protezione capace di intercettare e neutralizzare minacce emergenti, dai missili ipersonici agli sciami di droni. Secondo le stime del gruppo, Michelangelo Dome potrebbe generare opportunità di business per circa 21 miliardi di euro nel prossimo decennio.

ELICOTTERI PILASTRO STORICO DEL GRUPPO

Un ruolo centrale nel piano è attribuito alle diverse aree di business, con l’obiettivo di rafforzare il core industriale e ampliare l’offerta di soluzioni per la sicurezza globale. In questo contesto la divisione Elicotteri rappresenta uno dei pilastri storici del gruppo. Nel periodo 2026-2030 il settore elicotteri punta a mantenere la leadership globale nel mercato civile e a rafforzare il posizionamento in quello militare, attraverso l’evoluzione del portafoglio prodotti e l’integrazione di tecnologie avanzate. La strategia prevede lo sviluppo di sistemi sia manned sia unmanned, in linea con le nuove esigenze operative. Le previsioni di piano indicano per la divisione una crescita degli ordini del 4%, dei ricavi del 3,7% e dell’EBITA del 6,4%. Un andamento che conferma il ruolo strategico degli elicotteri all’interno della traiettoria industriale del gruppo, in un mercato globale che continua a evolversi rapidamente sia sul fronte civile sia su quello della difesa.