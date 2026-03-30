Elmec punta sui giovani: formazione continua e 80 assunzioni nel 2026

“Quando scegliamo una persona non ci chiediamo cosa sa fare oggi, ma ci immaginiamo cosa saprà fare in futuro” uno dei principi cardine del Manifesto di Elmec. Perché la formazione non può essere un momento isolato, ma piuttosto un percorso continuo e strutturato. È su questa visione che Elmec Informatica ha costruito il proprio modello di sviluppo dei talenti, che accompagna ogni fase della carriera, dall’ingresso in azienda fino ai ruoli di responsabilità manageriale.

Proprio questo approccio è stato al centro della seconda edizione del Technicus Elmec Summit, che si è svolto il 26 e 27 marzo al Campus dell’azienda a Brunello, che ha coinvolto oltre 200 studenti e docenti degli istituti tecnici del territorio. Oltre alla condivisione di competenze tramite lezioni in aula che hanno visto in cattedra i giovani talentuosi tecnici di Elmec, l’evento ha rappresentato anche una vetrina per le opportunità di carriera in azienda, aprendo di fatto le porte ai dipendenti del futuro, con l’obiettivo di inserire 80 nuove risorse in ambito informatico. Insieme a un deep dive su sviluppo, infrastruttura e workplace, l’azienda ha illustrato il proprio modello di apprendimento continuo, mostrando come competenze e percorsi professionali possano crescere in maniera integrata e strutturata nel mondo IT.

Lo Start Program per la cultura aziendale

Fin dal primo giorno di lavoro in Elmec, ogni persona è coinvolta nello Start Program, un percorso che ha l’obiettivo di fornire una visione completa del contesto aziendale. Il focus di questo programma è la comprensione dell’intero ecosistema: non solo capire quale sia il proprio ruolo, ma anche ciò che accade nelle altre aree, i servizi disponibili e il funzionamento complessivo dell’organizzazione. A supporto di questa fase, l’azienda mette a disposizione piattaforme di e-learning e contenuti digitali, pensati per essere fruibili in modo flessibile e dialogare con la GenZ grazie alla gamification del programma: avatar personali si muovono in un campus virtuale imbattendosi in oggetti passaporta che danno accessi a contenuti video, test e classifiche a premi.

Un sistema che parte dai giovani e cresce con loro: il College

Il livello successivo nel circuito formativo Elmec per i giovani talenti commerciali è rappresentato dal Sales College, il programma dedicato ai profili che compiono i primi passi nel mondo delle vendite. Non si tratta di un semplice stage, ma di un vero e proprio momento formativo, mutuando un modello scolastico che affianca all’attività lavorativa incontri in aula, con un calendario fitto di sessioni che spaziano dalle competenze tecniche alle soft skill. Durante il percorso, i partecipanti condividono una formazione comune, indipendentemente dall’area di inserimento, creando così una base trasversale di conoscenze e un primo network interno. Le lezioni, tenute da professionisti dell’azienda, si alternano al lavoro, permettendo di applicare subito quanto appreso e accelerare il processo di crescita.

Le Academy: la formazione tecnica come leva strategica

La formazione tecnica viaggia su un binario dedicato e rappresenta un pilastro del modello Elmec, rispondendo all’esigenza di aumentare costantemente il livello di competenza verticale: nascono così le Academy, accademie di formazione inter e cross reparti erogate internamente che si affiancano ai numerosi percorsi di Certificazione – 2.744 conseguite dai tecnici Elmec e in corso di validità.

È grazie all’aggregazione in gruppi di lavoro su attività trasversali e di interesse comune, con l’obiettivo di condividere strumenti, linguaggi e metodologie, che nasce la prima comunità di Sviluppatori Elmec, la “Ctrl Alt Dev”. Una contaminazione che ha consentito di migliorare l’efficienza e rendere più rapido lo sviluppo di nuovi servizi, mettendo a fattor comune competenze che in passato restavano confinate nei singoli team.

I Master: percorsi ad alta specializzazione contenutistica

E poi ci sono i Master, formazione orientata alla comprensione del business che coinvolge diverse funzioni aziendali, ed è rivolta a tutta l’area commerciale, indipendentemente dalla seniority. Si tratta di programmi strutturati in moduli, che affrontano tematiche di business con un approccio pratico e concreto, e che si concludono con momenti di valutazione formale. L’obiettivo è fornire, anche agli specialisti, una visione completa, integrando le conoscenze dei servizi con la capacità di interpretare le esigenze dei clienti.

Corsi per leadership e formazione manageriale

Oltre alle competenze tecniche e strettamente correlate a temi business, particolare attenzione è riservata allo sviluppo delle competenze manageriali. In questo ambito, l’azienda affianca formazione strutturata, mentorship e collaborazioni con realtà esterne, come università e centri di formazione. Imprescindibile la cura e il focus sulle capacità di gestire le persone, con programmi che affrontano temi come la fiducia, la relazione e la leadership. L’obiettivo è costruire figure in grado non solo di guidare progetti, ma anche di garantire un contesto di lavoro efficace ed equilibrato per tutti i collaboratori.

Percorsi di crescita personalizzati

A completare il modello, c’è infine la possibilità per le persone di contribuire attivamente al proprio percorso di crescita, proponendo corsi e ambiti di approfondimento in linea con i propri interessi e obiettivi professionali. In questo modo, la formazione diventa davvero su misura, uno strumento flessibile che valorizza le competenze individuali e permette a ciascuno di contribuire a un sistema formativo condiviso e in continuo sviluppo, capace di accompagnare ogni fase del percorso professionale. Si tratta di un impegno strutturato che si traduce in risultati tangibili, confermando la centralità delle persone nello sviluppo e nel futuro dell’azienda, così come espresso da Elmec nel terzo punto del proprio Manifesto.

Ulteriori informazioni sulla quotidianità in azienda e sulle possibilità di carriera sono disponibili su Elmec.com