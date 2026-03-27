Emergenza vento nel Varesotto: 190 interventi dei vigili del fuoco, rogo ancora attivo a Cuasso

È un bilancio pesante quello dell’emergenza vento che da giovedì sta colpendo la provincia di Varese. Sono circa 190 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco, di cui 24 soltanto nella notte.

Le squadre sono state impegnate in numerosi comuni, tra cui Busto Arsizio, Cuveglio, Luino, Ferno, Azzate, Dumenza, Besozzo, Tradate, Solbiate Olona e Lonate Pozzolo. Gli interventi hanno riguardato soprattutto tegole e grondaie pericolanti, oltre a numerosi tagli di piante cadute o a rischio crollo a causa delle forti raffiche. Vigili del fuoco e Protezione civile al lavoro anche nel Saronnese.

Particolarmente delicata la situazione a Cuasso al Monte, dove è ancora attivo un incendio al tetto di un’abitazione divampato nella giornata di giovedì e reso più difficile da gestire proprio dal vento.

Nella notte si è registrato anche un episodio di intossicazione da monossido di carbonio a Tradate: quattro persone sono state soccorse e trasportate in ospedale in codice giallo.

L’ondata di maltempo continua a mettere sotto pressione il sistema di emergenza, con i vigili del fuoco impegnati senza sosta per garantire la sicurezza sul territorio.