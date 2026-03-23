Emozioni alla e-work arena: la Uyba batte Macerata al tie break nel giorno dei saluti a Diouf e Gennari

La e-work arena di Busto Arsizio è stata teatro di una serata densa di significati, dove il verdetto del campo si è intrecciato con l’emozione dei saluti. La Eurotek Laica UYBA ha conquistato la sua prima vittoria nei playoff challenge superando al tie-break la Cbf Balducci Hr Macerata per 3-2, al termine di una battaglia sportiva durata oltre due ore. Il successo, arrivato in rimonta nel quinto set, ha fatto da preludio al commosso omaggio del pubblico per l’addio alla pallavolo giocata di due icone come Valentina Diouf e Alessia Gennari.

Il dominio iniziale e la rimonta marchigiana

L’avvio del match è stato un monologo biancorosso. Le “farfalle” hanno approcciato la sfida con autorità, dominando i primi due parziali (25-18, 25-13) grazie a un gioco fluido ed efficace in ogni fondamentale. Quando la strada sembrava spianata verso un rapido 3-0, è arrivata la reazione d’orgoglio di Macerata. La formazione ospite ha alzato l’intensità in muro-difesa, trascinata dai colpi vincenti di Decortes (21 punti) e Piomboni (19), riuscendo a rimettere il match in equilibrio e portando la sfida al quinto set.

Un tie-break di carattere

Il set decisivo è stato un concentrato di tensione pura. Le marchigiane hanno provato la fuga definitiva portandosi avanti sul 10-7, accarezzando l’impresa esterna. In quel momento è uscita la determinazione della UYBA: guidate da Battista, Torcolacci e una provvidenziale Alessia Gennari, le padrone di casa hanno ribaltato il punteggio. Sugli scudi è salita Jossa Obossa, top scorer dell’incontro con 28 punti, ben supportata dalle prestazioni di Gennari (16) e Battista (15).

L’abbraccio a Diouf e Gennari

Al di là del risultato tecnico, la serata resterà nella memoria dei tifosi per il post-partita. La società, le compagne e tutto il palazzetto hanno reso omaggio a Valentina Diouf e Alessia Gennari, che hanno scelto questa occasione per annunciare ufficialmente il ritiro dall’attività agonistica. Tra applausi scroscianti e molta commozione, le due atlete sono state festeggiate per quanto dato alla maglia biancorossa. «Vale e Ale – il saluto del club e dei tifosi – resteranno farfalle per sempre».

I prossimi appuntamenti

Il cammino nei playoff challenge per la UYBA prosegue ora lontano dalle mura amiche. La squadra tornerà in campo mercoledì 25 marzo alle 20 per la trasferta a Chieri. Il prossimo appuntamento alla e-work arena è invece fissato per lunedì 30 marzo, sempre alle ore 20, quando a Busto Arsizio arriverà Firenze.

Federica Pelloni: «Siamo partite molto bene, dominando i primi due set, poi c’è stato un calo nel terzo; speravo che la squadra trovasse le forze per chiudere la gara nel quarto set ma non ce l’abbiamo fatta, anche per grande merito di Macerata. Nel quinto siamo partite male ma abbiamo fatto un grande break nel finale ed è arrivata la vittoria».

Eurotek Laica UYBA – Cbf Balducci Hr Macerata 3-2 (25-18, 25-13, 19-25, 21-25, 15-12)

Eurotek Laica UYBA: Battista 16, Pelloni (L), Gennari 15, Metwally ne, Seki, Schmit, Diouf 2, Parlangeli, Obossa 28, Eckl 10, Torcolacci 7, Boldini ne, Parra ne, Booth 3. All. Barbolini, 2° Lualdi.

Cbf Balducci Hr Macerata: Bresciani (L), Batte, Sismondi 8, Kockarevic 2, Bonelli 1, Mazzon ne, Piomboni 19, Ornoch 11, Clothier 6, Decortes 21. All. Lionetti. 2° Martinelli.

Arbitri: Saltalippi – Curto

Note: Durata: 24, 22, 24, 27, 16. Tot. 2h 10′

Spettatori: 1089

Eurotek Laica UYBA: Battute vincenti 6, battute errate 14, muri 8, attacco 39%, ricezione 52%, errori 25.

Cbf Balducci Hr Macerata: Battute vincenti 4, battute errate 8, muri 11, attacco 32%, ricezione 63%, errori 24.