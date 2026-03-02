Emozioni vere, applausi alle stelle e teatro sold out a Busto Arsizio con Musichiamo

Sabato sera, 28 febbraio, presso il Fratello Sole di Busto Arsizio, è andato in scena Musichiamo 4 ed è stato un grande successo.

La serata era dedicata all’associazione Progetti Fantasia: un concerto con e per i suoi ragazzi, veri protagonisti insieme alla musica.

La straordinaria esibizione della Filarmonica Santa Cecilia di Sacconago ha proposto un viaggio nel mondo del cinema: da Avengers alle colonne sonore di Ennio Morricone, passando per Frozen fino a Ritorno al Futuro.

I ragazzi hanno emozionato tutti, cantando il loro immancabile “Azzurro” e, restando in tema cinema, anche “Un amico in me” di Riccardo Cocciante, brano iconico di Toy Story.

Durante la serata non è mancato un divertente applausometro, che misurava il calore del pubblico… e che è arrivato quasi sempre al cento. Entusiasmo puro.

Spazio anche alle risate con lo sketch comico di CICCO BenIamino insieme a Gian, un altro ragazzo dell’associazione.

Sul palco, con sempre più scioltezza e bravura, Romina Cristallo, insieme ad Alessandro Romano e Martina Cestone, ha guidato la serata tra emozioni, sorrisi e un importante momento di sensibilizzazione, anche grazie alla presenza degli studenti dell’ITE E. Tosi di Busto Arsizio.

Musica fantastica, fortissime emozioni e un teatro completamente sold out: appuntamento a Musichiamo 5. Perché le sorprese non sono ancora finite.