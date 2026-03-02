Emozioni vere, applausi alle stelle e teatro sold out a Busto Arsizio con Musichiamo
La serata con la Filarmonica di Santa Cecilia di Sacconago era dedicata all’associazione Progetti Fantasia: un concerto con e per i suoi ragazzi, veri protagonisti insieme alla musica
Sabato sera, 28 febbraio, presso il Fratello Sole di Busto Arsizio, è andato in scena Musichiamo 4 ed è stato un grande successo.
La serata era dedicata all’associazione Progetti Fantasia: un concerto con e per i suoi ragazzi, veri protagonisti insieme alla musica.
La straordinaria esibizione della Filarmonica Santa Cecilia di Sacconago ha proposto un viaggio nel mondo del cinema: da Avengers alle colonne sonore di Ennio Morricone, passando per Frozen fino a Ritorno al Futuro.
I ragazzi hanno emozionato tutti, cantando il loro immancabile “Azzurro” e, restando in tema cinema, anche “Un amico in me” di Riccardo Cocciante, brano iconico di Toy Story.
Durante la serata non è mancato un divertente applausometro, che misurava il calore del pubblico… e che è arrivato quasi sempre al cento. Entusiasmo puro.
Spazio anche alle risate con lo sketch comico di CICCO BenIamino insieme a Gian, un altro ragazzo dell’associazione.
Sul palco, con sempre più scioltezza e bravura, Romina Cristallo, insieme ad Alessandro Romano e Martina Cestone, ha guidato la serata tra emozioni, sorrisi e un importante momento di sensibilizzazione, anche grazie alla presenza degli studenti dell’ITE E. Tosi di Busto Arsizio.
Musica fantastica, fortissime emozioni e un teatro completamente sold out: appuntamento a Musichiamo 5. Perché le sorprese non sono ancora finite.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Stefania Radman su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
GrandeFratello su Apre il cantiere stradale in via Carcano a Varese che rivoluzionerà la viabilità di Biumo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.