Enrico Bonfanti, il rivoluzionario senza etichette che fu primo sindaco di Varese liberata

C’è il fascino delle vite che attraversano il Novecento con la radicalità delle idee e la disponibilità a pagarne il prezzo. È il caso di Enrico Bonfanti, primo sindaco della Varese liberata nell’aprile del 1945: “rivoluzionario professionale”, sempre dentro la lotta dalla parte dei lavoratori. A seconda dei periodi “comunista” – come lo etichettò sbrigativamente l’apparato repressivo del regime fascista – libertario – forse anarchico, forse solo antistalinista – poi comunista davvero, tesserato al Pci. Una biografia irregolare e intensa, di lotta e poi, per breve periodo, anche di governo.

“Rivoluzionario professionale” è la definizione citata nel titolo del libro dedicato a Bonfanti da Enzo Laforgia e Rocco Cordì, presentato a Materia Spazio Libero. Nato nel 1901 e morto nel 1964, Bonfanti parte dalla militanza sovversiva: «Erano rivoluzionari a tempo pieno – ha ricordato Laforgia – persone che mettevano l’obiettivo ideale prima di qualunque altra dimensione della propria esistenza privata. In sostanza erano uomini e donne convinti che il mondo potesse essere cambiato, preferibilmente migliorato, e che questo miglioramento non riguardasse la propria condizione individuale ma il futuro collettivo di una umanità diversa».

Una definizione che descrive bene il percorso di Bonfanti, operaio con la sesta elementare, cresciuto nel clima politico turbolento dell’inizio del secolo. Già negli anni Venti compare nelle schedature della polizia politica fascista: «Presso la prefettura viene qualificato come comunista già nel 1924, quando ha vent’anni», ha spiegato Laforgia.

Il primo arresto – per l’operaio verniciatore nei suoi vent’anni – arriva nel 1928 a Varese, durante un’indagine nata dopo la distribuzione clandestina di copie dell’Unità. I carabinieri scoprono una rete di oppositori e Bonfanti finisce tra i condannati dal Tribunale speciale. «Tredici saranno i condannati – ha ricordato Laforgia – con pene dai cinque ai sei anni. Bonfanti prende cinque anni di carcere».

Dopo il carcere arriva il confino a Ventotene, poi l’amnistia e il ritorno a Varese, ma con la sorveglianza speciale. Una condizione che lo spinge a lasciare l’Italia.

L’esilio e la guerra di Spagna

Bonfanti passa prima dalla Svizzera, poi dalla Francia, entrando nel mondo degli antifascisti in esilio. È in questo contesto che nel 1936 parte per la guerra civile spagnola, arruolandosi nelle Brigate internazionali.

«Immaginate soltanto questo percorso – ha osservato Laforgia – un operaio di vent’anni che si lancia a capofitto in una esperienza drammatica e avventurosa». Combatte con il battaglione Garibaldi, formato da antifascisti italiani (e ticinesi) di diversa provenienza politica, e risulta ferito più volte. Terminata la guerra di Spagna rientra in Francia, dove viene inserito nelle compagnie di lavoratori destinate alle opere militari.

Rispetto all’etichetta di comunista affibiata dalle autorità, le sue posizioni ideologiche risultano più complesse. In uno scritto degli anni Trenta – dopo la sconfitta in Spagna – si definisce libertario. Forse all’area anarchica, forse solo su posizioni antistaliniste, dopo lo scontro feroce tra anarchici, operaisti del Poum e stalinisti a Barcellona e dintorni.

Si definisce libertario in uno scritto in difesa di Randolfo Pacciardi, il repubblicano allontanato dal comando del Battaglione Garibaldi per iniziativa dei comunisti.

Quando la Francia viene occupata dai tedeschi, viene arrestato e internato. Braccato, dopo un passaggio in Belgio decide infine di rientrare in Italia, sapendo che verrà nuovamente arrestato: accade puntualmente e viene mandato di nuovo al confino a Ventotene. Ne fugge nell’estate, al 20 settembre 1943 è già a Varese per aderire alla Resistenza, nella 121a Garibaldi, la brigata varesina che sarà poi intitolata a Walter Marcobi.

Da sovversivo a sindaco

Con la Liberazione – dopo anni tra carcere, esilio e campi di lavoro – il percorso di Bonfanti cambia direzione.

Il 26 aprile 1945, mentre a Varese si combatte ancora, il Comitato di Liberazione Nazionale lo indica come sindaco della città appena liberata, in quota Pci.

«I comunisti rappresentavano la forza militare che aveva dato il maggior contributo alla liberazione – ha spiegato Laforgia – e Bonfanti viene indicato subito dal Cln provinciale». La giunta si insedia immediatamente, ancora prima dell’arrivo degli alleati, e si trova a governare una città devastata dal conflitto: Masnago bombardata, l’Aermacchi distrutta, sfollati, crisi alimentare e problemi sanitari.

Rocco Cordì ha ricordato quel momento come un passaggio cruciale: «Era una situazione drammatica. Varese era stata bombardata, c’erano gli sfollati milanesi, il mercato nero, tutti i problemi del dopoguerra. Chi fino al giorno prima aveva combattuto si trovava a dover governare la città».

Le prime decisioni della Varese liberata

Tra le prime deliberazioni della nuova giunta ci sono atti simbolici e concreti: il proclama alla città, l’avvio dell’epurazione degli elementi fascisti, il ripristino di funzionari rimossi dal regime. Uno dei primi atti riguarda anche Calogero Marrone, funzionario comunale antifascista deportato dai nazisti (Marrone risulterà poi morto, ma il provvedimento è di immediato ristoro economico per la famiglia).

Ma Bonfanti guarda anche alla ricostruzione civile. «Si preoccupa di far riaprire l’Università popolare, di rimettere i vetri nelle scuole e di riaprire la biblioteca comunale», ha raccontato Laforgia. Una scelta che rivela la sua visione: «Era convinto che per la ricostruzione materiale fosse fondamentale anche la rigenerazione culturale», sintetizza Laforgia, che oggi è tra l’altro assessore alla Cultura della città di Varese.

Il caso del casinò e il referendum cittadino

Uno degli episodi più curiosi del suo mandato riguarda la proposta di aprire un casinò al Kursaal per risanare i conti del Comune.

Bonfanti si oppone con decisione, proponendo invece una destinazione sociale della struttura: «Le vecchie mura del Kursaal accoglierebbero più volentieri i figli del popolo bisognosi di cura – disse – piuttosto che cocotte e cocainomani desiderosi del brivido del tavolo verde».

La questione divide la città e la giunta decide di indire una consultazione popolare, un referendum che anticipa quello istituzionale (monarchia o repubblica?) che si sarebbe tenuto pochi mesi dopo. Fu un esperimento democratico in un Paese che usciva da vent’anni di dittatura, con una campagna elettorale fatta di manifesti, interventi sulla stampa, polemiche anche infuocate da parte della stampa cattolica.

Paradossalmente, «la vera alleanza per il No al casinò fu tra Bonfanti e la Chiesa, più che non la Dc, che almeno in alcune sue parti era favorevole». Al referendum votavano solo i maschi – “capifamiglia” – e vinse il Sì.

Dopo il 1946

Alle elezioni comunali del 7 aprile 1946 Bonfanti è il più votato tra i candidati comunisti ma non entra nella nuova giunta: la sua esperienza di sindaco si conclude dopo un anno esatto. Rimane consigliere comunale fino al 1951, poi si allontana progressivamente dalla vita politica.

«La sua carriera pubblica finisce negli anni Cinquanta – ha ricordato Laforgia – e forse proprio per questo la sua figura è stata a lungo dimenticata». Il suo nome quasi scompare dall’album di famiglia, Bonfanti, «forse per il suo essere un po’ un comunista anomalo», dice Rocco Cordì, che – a dispetto di vent’anni di militanza già alle spalle nel Pci – solo a inizio anni Novanta sentì per la prima volta il nome Bonfanti.

Nel frattempo, ricorda il volume edito da People, si era anche sposato, in quella Varese ancora segnata dalla guerra: a 45 anni il sovversivo, il libertario contrae matrimonio in chiesa, subito dopo suggellato anche dal parco ricevimento (un bicchiere di vermouth per ogni invitato).

Nel finale dell’incontro è intervenuta anche Laura, nipote del primo sindaco della Varese liberata, che ha ringraziato gli autori del libro per il lavoro di ricerca. «In famiglia lo abbiamo sempre chiamato lo zio Bonfanti – ha raccontato – e mio padre lo ricordava come un uomo onesto, coraggioso e leale. Questo libro è un prezioso contributo alla memoria e alla comprensione di un periodo fondamentale della nostra storia». Morì tutto sommato giovane, nel 1964.