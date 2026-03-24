Ernesta Tibiletti, un secolo di cartoleria ad Azzate e l’appello: “Non facciamo morire i piccoli negozi”

Nei giorni scorsi la comunità di Azzate ha vissuto un momento civico atteso e importante: la consegna del “Boeu da’Za 2026”, una benemerenza assegnata a quelle persone che con il loro impegno e la loro dedizione hanno contribuito alla crescita sociale e culturale del paese.

Tra di loro, nell’edizione di quest’anno, anche Ernesta Tibiletti, storica edicolante con la sua cartoleria “Tibi” ma anche persona impegnata a favore del prossimo attraverso la Caritas. Proprio la signora Ernesta, pochi giorni dopo la consegna del premio, ha voluto esprimere la propria gratitudine per il riconoscimento ricevuto e lanciare due appelli: nel primo cerca chi la possa sostituire, nel secondo si spende a favore dei negozi di prossimità. Ecco la sua lettera.

Voglio ringraziare pubblicamente per il tributo del premio civico “Boeu da ‘Za”, che mi è stato da poco conferito. Nei miei confronti sono state espresse delle belle parole, ma questi encomi sono difatti per tutte le persone che fanno un’attività, un piccolo negozio; che si mettono a disposizione. Penso che ad Azzate abbiamo tante persone gentili e disponibili. Quest’anno, al primo di luglio, saranno 42 anni che gestisco la Cartoleria TiBi, quindi mi sembra davvero un traguardo notevole e non indifferente.

Questo negozio è il negozio forse più vecchio di Azzate, non come sempre “Tibiletti”, ma con varie persone che l’hanno gestito. Prima di me c’era la Sig.ra Lina Fidanza, che vive ancora qui ad Azzate, centenaria nel 2025. Per quasi trent’anni è stata titolare della “Cartoleria Fidanza” dove son passate molte generazioni di azzatesi; tra quaderni e matite che lei sapeva consigliare con gentilezza. Prima ancora c’era la Sig.ra Maria Ceppi ed aveva il negozio dove in questo momento c’è il calzolaio, in via Marconi. Da bambini andavamo dentro il negozio della Ceppi a vedere i pennini (una volta si usavano da intingere nel calamaio) e per noi, di quel tempo, era uno spettacolo, di quelli incredibili. Mia nonna mi raccontava, e qui si va nel periodo di fine secolo, che prima ancora della Sig.ra Ceppi, c’era la “zia Luisina” (la moglie di un fratello di mio nonno). In pratica la “Cartoleria” del centro storico di Azzate probabilmente avrà un secolo di storia.

E questo mi porta a ringraziare chi, con me, ha fatto questo cammino, i miei familiari, le persone che mi hanno sopportato e supportato in questo periodo di 42 anni, le persone che ancora lavorano con me, le persone che mi stanno intorno, chi collabora, chi passa a scambiare due parole in negozio, chi viene solo a salutare. Ringrazio tutti i clienti del negozio, perché sono loro che mantengono la cartoleria e la tabaccheria sia economicamente che con i nostri rapporti. Con molti clienti siamo diventati amici, persone con cui davvero abbiamo un rapporto molto profondo e che ci siamo incontrati in questo lungo cammino.

Poi vorrei fare due appelli. Il primo è quello che se qualcuno ha voglia di prendere il mio posto (che quasi quasi vi regalo tutto) pur di andare avanti, perché davvero mi dispiacerebbe vedere la cartolibreria TiBi chiusa. Un altro appello importante; manteniamo i nostri negozi, quelli piccoli, quelli di prossimità. Certamente il commercio e l’economia è importante, specialmente in questo momento storico, comprare on-line conviene; ma bisogna ricordarsi che i piccoli negozi sono governati dalle persone e dalla fiducia; elementi che molte volte mancano nella grande distribuzione fatta solo di numeri. Manteniamo i piccoli negozi; sono la storia. I piccoli negozi; sono la comunità, sono punti d’incontro. I piccoli negozi sono quelli che ci fanno sentire un paese, quelli che ci fanno sentire “una comunità”. Quindi per favore, continuate a frequentare i negozi di prossimità per mantenere la nostra comunità. Grazie.