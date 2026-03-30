Esce venerdì il nuovo video di Clara Soccini girato a Barasso
Il brano si intitola "Primadonna" ed esce venerdì 3 aprile, le immagine girate nel Varesotto
Esce venerdì 3 aprile il videoclip del nuovo brano di Clara Soccini girato a Barasso, al pub Prince Willem la scorsa settimana, come vi avevamo raccontato.
La canzone è “Primadonna”, in uscita venerdì 3 aprile su tutte le piattaforme digitali e in radio e annuncia un nuovo capitolo per l’artista. Alcuni frammenti del video sono stati annunciati sulla pagina Instagram della cantante mentre l’intero girato sarà pubblico nel fine settimana. Clara Soccini, originaria di Travedona Monate, è oramai conosciuta a livello nazione. Dopo il Festival di Sanremo e molte altre hit, ha deciso di girare il video di questa canzone in zone familiari del Varesotto. Non resta che aspettare di vedere l’intero video.
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