Varese News

Italia/Mondo

Escursionisti in difficoltà in Valle Cannobina salvati dall’elicottero “Drago“ dei vigili del fuoco di Malpensa

Padre e figlio tedeschi si perdono lungo un sentiero all’Alpe Nigra e restano bloccati in una zona impervia. Decisivo l’intervento del velivolo di soccorso che li recupera in sicurezza con il verricello

Generico 30 Mar 2026

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di domenica in Valle Cannobina, dove due escursionisti tedeschi, padre e figlio, sono stati tratti in salvo dopo essersi smarriti nei pressi dell’Alpe Nigra.

I due stavano effettuando un’escursione quando hanno perso il sentiero, ritrovandosi in una posizione particolarmente pericolosa e senza possibilità di proseguire o tornare sui propri passi. Scattato l’allarme, è stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando del Verbano Cusio Ossola, con il supporto del personale volontario di Cannobio e di una squadra proveniente dalla sede centrale di Verbania. Considerata la difficoltà dell’area, caratterizzata da terreno impervio, è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero “Drago” del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Malpensa.

Una volta giunto nella zona, l’equipaggio ha individuato i due escursionisti e ha effettuato il recupero tramite verricello, issandoli a bordo dell’aeromobile. Successivamente, padre e figlio sono stati trasportati in un’area sicura, in buone condizioni di salute.

Alle operazioni di soccorso hanno collaborato anche il Soccorso Alpino civile e la Guardia di Finanza, contribuendo al buon esito dell’intervento

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 30 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.