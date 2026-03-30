Escursionisti in difficoltà in Valle Cannobina salvati dall’elicottero “Drago“ dei vigili del fuoco di Malpensa

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di domenica in Valle Cannobina, dove due escursionisti tedeschi, padre e figlio, sono stati tratti in salvo dopo essersi smarriti nei pressi dell’Alpe Nigra.

I due stavano effettuando un’escursione quando hanno perso il sentiero, ritrovandosi in una posizione particolarmente pericolosa e senza possibilità di proseguire o tornare sui propri passi. Scattato l’allarme, è stata immediatamente attivata la macchina dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando del Verbano Cusio Ossola, con il supporto del personale volontario di Cannobio e di una squadra proveniente dalla sede centrale di Verbania. Considerata la difficoltà dell’area, caratterizzata da terreno impervio, è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero “Drago” del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Malpensa.

Una volta giunto nella zona, l’equipaggio ha individuato i due escursionisti e ha effettuato il recupero tramite verricello, issandoli a bordo dell’aeromobile. Successivamente, padre e figlio sono stati trasportati in un’area sicura, in buone condizioni di salute.

Alle operazioni di soccorso hanno collaborato anche il Soccorso Alpino civile e la Guardia di Finanza, contribuendo al buon esito dell’intervento