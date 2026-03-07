Essere donna, essere Resistenza: incontro a Lozza con le giornaliste Battaglia e Ismail

Una serata di riflessione sulla condizione delle donne e dei bambini nei contesti di guerra, con uno sguardo particolare alla realtà palestinese. È l’incontro dal titolo “Essere donna essere resistenza” in programma lunedì 9 marzo alle 20.30 nella sala polivalente di Lozza, in via Cesare Battisti 2.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Sharazade Cultura e Spettacolo senza Frontiere insieme all’amministrazione comunale di Lozza e vedrà dialogare le giornaliste Laura Silvia Battaglia e Dalia Ismail.

L’appuntamento, aperto al pubblico, rappresenta il momento conclusivo della mostra “HeArt of Gaza: Arte dei bambini dal genocidio”, inaugurata il 28 febbraio. L’esposizione raccoglie disegni realizzati da bambini della Striscia di Gaza, testimonianze dirette della drammatica situazione vissuta nella regione. Le opere hanno suscitato forte partecipazione tra i cittadini e coinvolto anche gli studenti delle scuole del territorio in laboratori artistici, occasione per inviare messaggi di speranza e solidarietà ai loro coetanei.

Durante l’incontro le due relatrici offriranno una lettura approfondita della condizione femminile e dell’infanzia nei conflitti contemporanei, affrontando le difficoltà quotidiane ma anche le prospettive e le speranze per un futuro di pace e giustizia.

Laura Silvia Battaglia è giornalista, reporter di guerra e documentarista specializzata nel racconto delle crisi internazionali, in particolare in Medio Oriente. Lavora nelle aree di conflitto dal 2007 e ha seguito a lungo le vicende di Yemen e Iraq. Nel corso della sua carriera ha collaborato con testate internazionali come The Washington Post, Al Jazeera, TRT World e la Radiotelevisione svizzera. In Italia è autrice e conduttrice del programma Radio3Mondo su Rai Radio 3. Tra i suoi lavori più noti figura il documentario Yemen, nonostante la guerra. Svolge inoltre attività di formazione giornalistica ed è direttrice del Master in giornalismo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Dalia Ismail è giornalista e analista indipendente italo-palestinese. Laureata in Relazioni internazionali, ha conseguito un master di ricerca in Sicurezza internazionale presso l’University of Groningen nei Paesi Bassi. Scrive per diverse testate italiane e internazionali, tra cui Il Fatto Quotidiano, Middle East Eye, The New Arab, Orient XXI, Shado Magazine e The Palestine Chronicle. Da anni è attiva nei movimenti di solidarietà con la Palestina e nella diaspora palestinese in Europa, contribuendo al dibattito pubblico su diritti umani, colonialismo e narrazione mediatica del conflitto.

A moderare l’incontro sarà Marilina Lucia Castiglioni, presidente dell’associazione organizzatrice. Nel corso della serata è previsto anche un momento musicale con Miacaracarolina che interpreterà il brano Non ti va mai bene niente.

Le conclusioni saranno affidate a Gianpiero Esposito, assessore alla Cultura del Comune di Lozza.