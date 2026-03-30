Evacuazione per sospetta sostanza irritante al liceo Cardano di Milano
Intervento di vigili del fuoco e nucleo NBCR in via Natta: assistite cinque persone, nessun trasporto in ospedale
Momenti di apprensione nella tarda mattinata di oggi al liceo “G. Cardano” di Milano, in via Giulio Natta, dove è scattata l’evacuazione dell’edificio a seguito della segnalazione di una possibile sostanza tossica, verosimilmente spray al peperoncino.
L’allarme è stato lanciato intorno alle 11.30, con l’intervento sul posto dei vigili del fuoco, compreso il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), oltre alle forze dell’ordine.
Cinque persone – quattro studentesse tra i 16 e i 18 anni e una donna di 38 anni – sono state valutate dal personale sanitario per sintomi riconducibili all’esposizione alla sostanza irritante. Le condizioni non sono risultate gravi: i soccorsi si sono conclusi direttamente sul posto senza necessità di trasporto in ospedale.
L’episodio è ora al vaglio delle autorità per chiarire l’origine della sostanza e le eventuali responsabilità.
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