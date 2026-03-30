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Evacuazione per sospetta sostanza irritante al liceo Cardano di Milano

Intervento di vigili del fuoco e nucleo NBCR in via Natta: assistite cinque persone, nessun trasporto in ospedale

vigili del fuoco veicolo nbcr

Momenti di apprensione nella tarda mattinata di oggi al liceo “G. Cardano” di Milano, in via Giulio Natta, dove è scattata l’evacuazione dell’edificio a seguito della segnalazione di una possibile sostanza tossica, verosimilmente spray al peperoncino.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 11.30, con l’intervento sul posto dei vigili del fuoco, compreso il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), oltre alle forze dell’ordine.

Cinque persone – quattro studentesse tra i 16 e i 18 anni e una donna di 38 anni – sono state valutate dal personale sanitario per sintomi riconducibili all’esposizione alla sostanza irritante. Le condizioni non sono risultate gravi: i soccorsi si sono conclusi direttamente sul posto senza necessità di trasporto in ospedale.

L’episodio è ora al vaglio delle autorità per chiarire l’origine della sostanza e le eventuali responsabilità.

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Pubblicato il 30 Marzo 2026
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