Ex Aermacchi, nuova demolizione nell’area: modifiche alla viabilità in zona
Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, la Polizia Locale di Varese ha emesso un'ordinanza che regola la circolazione in via Crispi e via Castoldi dall'11 al 16 marzo
Continuano i lavori sull’area ex Aermacchi di Varese, con una nuova demolizione.
Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, la Polizia Locale di Varese ha emesso un’ordinanza che regola la circolazione in via Crispi e via Castoldi dall’11 al 16 marzo, dalle 8.30 alle 17, per consentire l’attività di demolizione in quella zona.
In particolare, nel tratto di via Crispi compreso tra l’intersezione con via Cernuschi e quella con via Castoldi è istituito il senso unico alternato con assistenza di movieri e il limite di velocità a 30 km/h. Via Castoldi, dal canto suo, è chiusa al transito nel tratto tra via Crispi e via Sanvito, con obbligo di proseguire dritto alle intersezioni.
I lavori sono affidati alla Seprio Srl di Gornate Olona. L’ordinanza prescrive che venga sempre garantito il passaggio ai pedoni tramite percorsi alternativi segnalati, e che siano adottate misure per contenere la diffusione di polveri. Il transito dei mezzi di soccorso e del trasporto pubblico locale dovrà essere agevolato in ogni momento.
