Ex stazione dei tram di viale Aguggiari, Bison (Lega) chiede di difendere “un pezzo di storia varesina verso l’asta”

Non è solo un edificio in disuso, ma un tassello fondamentale della memoria collettiva e dell’architettura industriale della città. La ex stazione dei tram di viale Aguggiari, punto di snodo storico per chi un tempo saliva verso il Sacro Monte e il Campo dei Fiori, è finita al centro del dibattito in Consiglio Comunale.

L’immobile è stato infatti messo all’asta per un valore di circa 200.000 euro. Una cifra che, secondo la capogruppo della Lega Barbara Bison intervenuta in consiglio comunale, non riflette il valore “affettivo e culturale” che la struttura rappresenta per i varesini.

Un “Luogo del Cuore” in cerca di futuro

La stazione, la cui funzione originaria è cessata a metà degli anni ’50, rimane un esempio prezioso di architettura del primo Novecento. «Proprio in Commissione Urbanistica – ha ricordato Bison – il professor Crespi ha citato questa struttura come un patrimonio architettonico importante, oggetto di studio. Non a caso il FAI lo ha inserito tra i “Luoghi del Cuore”, segno di un legame identitario fortissimo con il territorio».

L’appello alla Giunta: «Rispettate la mozione del 2024»

Il timore espresso in aula è che la stazione possa finire nelle mani di privati, perdendo la sua vocazione pubblica o subendo trasformazioni che ne cancellino la memoria. Bison ha richiamato una mozione approvata all’unanimità nel maggio 2024, che impegnava Palazzo Estense a interloquire con il Demanio per acquisire l’area.

«Chiedo se l’amministrazione abbia fatto passi concreti in questi due anni – ha incalzato Bison – e se, vista la messa all’asta, non sia il caso che il Comune valuti di partecipare direttamente per riprendere possesso di questo bene. È un luogo simbolico: dobbiamo evitare che la memoria del passato venga cancellata, facendola invece rivivere nel futuro della città».