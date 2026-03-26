Fagnano Olona celebra le generazioni: al Castello tra la storia della levatrice Carolina e l’arte dei bambini

Un fine settimana che unisce generazioni diverse, dalla memoria storica di una levatrice locale alle note dei giovani talenti musicali. Fagnano Olona si prepara a vivere un weekend ricco di appuntamenti al Castello Visconteo, organizzati dalla Pro Loco per celebrare la crescita, l’arte e la comunità. Il percorso “Intergenerazionale” scelto per l’occasione parte proprio dalle origini, raccontando la figura di chi per anni ha assistito alla nascita di tanti fagnanesi.

La memoria di Carolina Castiglioni

Il programma si apre con un momento dedicato alla storia del paese: la presentazione del libro sull’ostetrica Carolina Castiglioni. Figura iconica e amatissima, la nota levatrice fagnanese viene ricordata attraverso le pagine di un volume che ne ripercorre l’attività e l’impatto sociale. È la “genesi” del percorso voluto dagli organizzatori, un omaggio a chi ha visto nascere generazioni di cittadini.

L’arte dei bambini al Castello

Subito dopo la presentazione, l’attenzione si sposterà sulla creatività dei più piccoli. Le sale ospiteranno infatti una mostra di installazioni artistiche realizzate dagli alunni delle scuole elementari. Il progetto, curato dall’associazione Orru, è stato seguito da Marina Comerio e Laura Masarati, che hanno guidato i bambini nella condivisione dell’arte con il supporto di esperti. La mostra sarà visitabile sabato dalle 18:00 alle 20:00, mentre domenica resterà aperta dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30.

Il concerto dei giovani talenti

A chiudere il cerchio sarà la musica. Domenica 29 marzo, alle ore 17:00, la Sala Consiliare del Castello Visconteo ospiterà il concerto degli allievi dell’Accademia Schumann. Protagonisti saranno i ragazzi tra i 16 e i 21 anni che, ormai vicini all’età adulta, seguono con passione i propri sogni artistici. Un momento che rappresenta simbolicamente il volo verso l’adolescenza e la maturità, completando idealmente il viaggio iniziato con il ricordo della storica ostetrica.

Un percorso per tutta la comunità

«Inizia così il nostro percorso Intergenerazionale – spiegano dalla Pro Loco di Fagnano Olona – proprio dalla genesi: la nascita dei bambini di Carolina, la crescita dei ragazzi che condividono l’arte e i giovani che seguono le loro passioni musicali». L’invito è aperto a tutta la cittadinanza per riscoprire il valore del legame tra passato e futuro nel cuore del castello.