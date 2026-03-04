Il valore della visibilità locale: come valorizzare il 5×1000 della tua associazione su VareseNews
Promuovi la tua campagna 5x1000 su VareseNews e raggiungi il territorio nel momento in cui le persone scelgono a chi destinare la propria firma
Per molte realtà del Terzo settore, il 5×1000 rappresenta una risorsa fondamentale: una quota dell’IRPEF che i contribuenti possono destinare indicando il codice fiscale dell’ente scelto, senza alcun costo aggiuntivo.
Ma tra buone intenzioni e firme effettive c’è un passaggio decisivo: la comunicazione.
Nel periodo delle dichiarazioni dei redditi, l’attenzione è alta ma dispersa. Le persone devono ricordarsi di firmare, sapere dove farlo e avere a disposizione il codice fiscale corretto. La scelta non è automatica: va sollecitata, spiegata, resa semplice.
Una campagna efficace si gioca su tre elementi:
- presenza nel momento giusto, quando si compila la dichiarazione
- fiducia, costruita con un racconto chiaro di attività, progetti e impatto concreto
- semplicità, con messaggi immediati e informazioni facilmente reperibili
Promuovere la propria campagna 5×1000 su VareseNews significa inserirsi in un contesto informativo radicato sul territorio, raggiungendo una comunità ampia e attenta. Non solo visibilità, ma autorevolezza: uno spazio in cui raccontare chi siete, cosa fate e cosa permetterà di realizzare ogni firma raccolta.
Un articolo dedicato, affiancato da richiami pubblicitari mirati, consente di unire approfondimento e memorabilità. Perché il 5×1000 è una scelta di fiducia, ma anche una scelta che va ricordata.
Essere presenti nel momento decisivo può fare la differenza tra una simpatia generica e una firma concreta.
Attiva la tua campagna 5×1000 su VareseNews
Per aderire o richiedere maggiori informazioni, puoi scriverci all’indirizzo marketing@varesenews.it, contattarci al numero 0332 873168 oppure compilare il form.
