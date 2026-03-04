Per molte realtà del Terzo settore, il 5×1000 rappresenta una risorsa fondamentale: una quota dell’IRPEF che i contribuenti possono destinare indicando il codice fiscale dell’ente scelto, senza alcun costo aggiuntivo.

Ma tra buone intenzioni e firme effettive c’è un passaggio decisivo: la comunicazione.

Nel periodo delle dichiarazioni dei redditi, l’attenzione è alta ma dispersa. Le persone devono ricordarsi di firmare, sapere dove farlo e avere a disposizione il codice fiscale corretto. La scelta non è automatica: va sollecitata, spiegata, resa semplice.

Una campagna efficace si gioca su tre elementi:

presenza nel momento giusto , quando si compila la dichiarazione

, quando si compila la dichiarazione fiducia, costruita con un racconto chiaro di attività, progetti e impatto concreto

semplicità, con messaggi immediati e informazioni facilmente reperibili

Promuovere la propria campagna 5×1000 su VareseNews significa inserirsi in un contesto informativo radicato sul territorio, raggiungendo una comunità ampia e attenta. Non solo visibilità, ma autorevolezza: uno spazio in cui raccontare chi siete, cosa fate e cosa permetterà di realizzare ogni firma raccolta.

Un articolo dedicato, affiancato da richiami pubblicitari mirati, consente di unire approfondimento e memorabilità. Perché il 5×1000 è una scelta di fiducia, ma anche una scelta che va ricordata.

Essere presenti nel momento decisivo può fare la differenza tra una simpatia generica e una firma concreta.

