Famedio di Varese, la lista delle proposte sale a 28 nomi: ecco chi sono i candidati tra storia, impresa e solidarietà

Il percorso per le nuove iscrizioni nel Famedio di Varese entra nella sua fase decisiva. Nonostante un’ultima seduta “lampo” a causa del maltempo, la commissione presieduta da Francesca Strazzi ha raccolto una nuova tranche di proposte che porta il totale a 28 personalità.

L’obiettivo è ora quello di avviare una “scrematura” per arrivare alla rosa definitiva di 20 nomi da sottoporre al Consiglio Comunale.

Le nuove proposte: dall’innovazione all’impegno civile

Gli ultimi nomi arrivati da associazioni e cittadini completano un mosaico di eccellenze varesine che spaziano dall’industria del futuro alla memoria storica:

Clemente Ballerio e Cesare Corti: i padri fondatori di Elmec Informatica, pionieri che hanno reso il territorio un polo tecnologico.

Giuseppe Montorfano: il dipendente comunale che, con coraggio silenzioso, collaborò con Calogero Marrone.

Ezio Zonda: figura storica e indimenticato presidente dell’Avis varesina.

Giuseppe Armocida: illustre medico, accademico e custode della memoria storica locale.

Giuseppe Bortoluzzi: noto professionista e stimato notaio della città.

Anna Maria Gandini: firma del giornalismo e animatrice della vita culturale cittadina.

La “lista dei 21”: un patrimonio tra arte e scienza

Questi nomi si aggiungono ai 21 già depositati, un elenco che attraversa la storia nazionale e locale.

I giganti della cultura: lo scrittore e pedagogista Gianni Rodari, l’artista Ludovico Pogliaghi (la cui casa-museo è simbolo del Sacro Monte) e la scrittrice Fausta Cialente.

La scienza e il design: il medico Scipione Riva Rocci, inventore dello sfigmomanometro, e Sergio Saporiti, protagonista del design industriale.

L’anima di Varese: figure come don Vittorione, l’editore Pietro Macchione, il fotografo Giuseppe Talamoni, oltre a Livio Ghiringhelli, Carlo Sonzini, Ovidio Cazzola ed Ester Miglierina.

Verso il voto: i nuovi criteri di selezione

Con 28 candidati per soli 20 posti disponibili, la commissione sta valutando l’introduzione di regole più stringenti per la selezione finale. Tra le ipotesi sul tavolo:

Distanza temporale: valutare il tempo trascorso dal decesso per garantire una maggiore prospettiva storica sulla figura.

Intitolazioni esistenti: si riflette se dare la precedenza a chi non ha ancora ricevuto riconoscimenti importanti, lasciando in “stand-by” nomi come Pogliaghi o la Nuccia Casula, già ampiamente celebrati in città.

Nelle prossime settimane verranno completate le schede biografiche per ogni profilo, necessarie per procedere alla votazione finale che definirà chi entrerà ufficialmente nel pantheon dei cittadini illustri di Varese.