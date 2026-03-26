“Favole al telefono” e teatro: a Busto Arsizio una mattina per i bambini nel segno di Rodari

Busto Arsizio si prepara a viaggiare con la fantasia nel mondo di Gianni Rodari. Domenica 29 marzo, alle ore 10:00, la Sala Pro Busto ospiterà un evento speciale dedicato al celebre scrittore e pedagogista, organizzato dal collettivo “Varese per Rodari” con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Sarà una mattinata all’insegna del gioco e della creatività, dove i bambini non saranno semplici spettatori ma i veri protagonisti di un’avventura teatrale ispirata ai grandi classici della letteratura per l’infanzia.

Uno spettacolo per diventare protagonisti

Il cuore dell’iniziativa è uno spettacolo-laboratorio teatrale che trae linfa dalle celebri “Favole al telefono” e dalle peripezie di Giovannino Perdigiorno. Guidati da attori esperti, i piccoli partecipanti saranno accompagnati in un’esplorazione del mondo poetico e surreale di Rodari. Attraverso il gioco scenico, i bambini potranno trasformarsi in personaggi, narratori e viaggiatori immaginari, sperimentando il teatro come uno spazio di invenzione e libertà dove ogni idea può diventare realtà.

Il talento delle scuole in mostra

L’evento si inserisce in un progetto più ampio che coinvolge diversi comuni della provincia attraverso un concorso artistico e letterario rivolto alle scuole primarie. Per la città di Busto Arsizio, l’Istituto Comprensivo Crespi ha aderito con entusiasmo, schierando le classi 1ªA, 5ªA, 5ªB e la sezione ospedaliera del plesso Morelli. Durante la mattinata di domenica, le scuole avranno l’opportunità di esporre i propri elaborati: un colorato mosaico di opere artistiche, fiabe, filastrocche e graphic novel nate dalla fantasia degli alunni.

Partecipazione libera per tutti

L’appuntamento è pensato per coinvolgere non solo le classi che partecipano al Premio Rodari, ma tutta la cittadinanza. L’iniziativa è infatti rivolta a tutti i bambini della città ed è a partecipazione libera e gratuita. Un’occasione preziosa per le famiglie di trascorrere una domenica mattina diversa, riscoprendo l’attualità del messaggio di Rodari: l’importanza di guardare il mondo con occhi nuovi e il potere trasformativo della parola e del gioco.

Il commento degli organizzatori

«Vogliamo che i bambini – spiegano gli organizzatori di Varese per Rodari – possano partecipare direttamente alla costruzione del racconto, diventando protagonisti attivi delle storie». Un approccio che ricalca perfettamente la “Grammatica della fantasia” del maestro di Omegna, mettendo al centro la capacità creativa di ogni bambino.