Fede e contemporaneità: a Luino la riflessione di don Cozzi sul “volto di Dio”

Si è tenuto al Santuario della Madonna del Carmine l’incontro quaresimale dal titolo “Quale Dio? Un nome senza volto o un mistero con molti nomi?”, promosso dalla Comunità Pastorale di Luino.

Ospite della serata il teologo don Alberto Cozzi, relatore di fama internazionale, che ha guidato il pubblico in una riflessione articolata sul senso della fede nel mondo contemporaneo. Partendo dal 1700esimo anniversario del Concilio di Nicea, don Cozzi ha sottolineato come il Credo, recitato durante la Messa, dovrebbe essere vissuto con consapevolezza e gioia, e non come una semplice formalità.

Nel suo intervento ha poi analizzato alcune derive della religiosità odierna, tra fideismo, scientismo e approcci puramente filosofici, ribadendo l’importanza di una autentica evangelizzazione, distinta da ogni forma di proselitismo.

Al centro della riflessione il concetto di “ateismo semantico”: una condizione diffusa in cui molti vivono come se Dio non esistesse, spesso per mancanza di comprensione del significato profondo della fede, intesa come esperienza viva e non come idea astratta.

La serata si è conclusa con un dialogo partecipato, durante il quale il pubblico ha posto domande e offerto spunti di riflessione, confermando l’interesse per un tema tanto complesso quanto attuale.