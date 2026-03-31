Federmanager Varese sceglie Humanitas come partner di salute per i suoi associati
Federmanager Varese ha stipulato una convenzione sanitaria con Humanitas Mater Domini e il centro medico Humanitas Medical Care di Varese con l’obiettivo di offrire ai propri associati servizi sanitari
Federmanager Varese ha stipulato una convenzione sanitaria con Humanitas Mater Domini, polo d’eccellenza clinica di Castellanza, e il centro medico Humanitas Medical Care di Varese, con l’obiettivo di offrire ai propri associati servizi sanitari di elevato livello e promuovere l’importanza della prevenzione.
Riconosciuto tra i migliori ospedali in Italia secondo il Programma Nazionale Esiti di Agenas degli ultimi anni, Humanitas Mater Domini è punto di riferimento per la qualità clinica e i servizi sul territorio. Accanto all’Ospedale di Castellanza, la rete dei centri medici Humanitas Medical Care, tra cui il nuovo poliambulatorio della città di Varese.
Con loro, un accordo grazie al quale tutti i dirigenti e i quadri iscritti a Federmanager Varese e i loro familiari di primo grado – figli e genitori – non coperti dal Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa FASI potranno accedere a condizioni agevolate su diverse prestazioni sanitarie.
L’accordo nasce con l’obiettivo di promuovere e rafforzare la cultura della prevenzione tra i propri associati, attraverso servizi sanitari di eccellenza, garantiti da standard clinici riconosciuti a livello nazionale e internazionale e da tecnologie diagnostiche all’avanguardia.
«La tutela della salute rappresenta un elemento fondamentale per la qualità della vita dei manager e delle loro famiglie – dichiara Sergio Biganzoli, Presidente di Federmanager Varese – Con questa convenzione con Humanitas Mater Domini e Humanitas Medical Care vogliamo offrire ai nostri associati servizi sanitari di alto livello, favorendo la prevenzione e la possibilità di affidarsi a strutture dotate delle migliori competenze mediche e tecnologie diagnostiche.Un ulteriore passo nel percorso con cui Federmanager Varese continua ad arricchire la propria offerta di servizi e opportunità concrete per i dirigenti e i quadri del territorio».
L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di Federmanager Varese nel mettere a disposizione dei propri associati vantaggi concreti e servizi di alto livello, con particolare attenzione alla promozione del benessere e alla qualità della vita. Con questo obiettivo, Federmanager ha definito un calendario di incontri informativi riservati agli iscritti a cura degli specialisti di Humanitas, dedicati alla promozione e alla cultura della prevenzione.
Il primo appuntamento è in programma per giovedì 7 maggio, dalle ore 19.30, presso il centro medico Humanitas Medical Care di Varese, in via San Michele Arcangelo, 2, dove si parlerà di “Tumore del colon: dalla prevenzione alla diagnosi”. I successivi incontri, invece, saranno organizzati nei mesi di settembre e novembre.
Le iscrizioni sono gestite attraverso i canali interni di Federmanager.
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