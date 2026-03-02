“Felik” racconta la città perduta del Monte Rosa tra ghiacciai e leggende

Il Monte Rosa visto dall’autostrada, le valli Walser, una città perduta inghiottita dai ghiacci e un manoscritto misterioso ritrovato tra le rocce sopra il rifugio Mantova. È un viaggio tra storia, leggenda e letteratura quello raccontato da Stefano Motta nel romanzo Felik – La città perduta del Monte Rosa, presentato a Materia in una serata che ha messo insieme alpinismo, memoria e narrazione .

Un libro che non è solo “di montagna”, ma usa la montagna come simbolo e come confine: tra passato e presente, tra fede e scienza, tra realtà e mito.

La leggenda che nasce dal ghiaccio

Tutto parte da una leggenda Walser: quella di Felik, città scomparsa sotto i ghiacciai, distrutta – come Sodoma e Gomorra – da una colpa collettiva. «Tutte le leggende hanno un fondo di verità», è stato ricordato durante l’incontro. E nel caso di Felik quel fondo affonda nella Piccola Età Glaciale, negli sconvolgimenti climatici che tra Cinque e Seicento trasformarono per sempre le alte valli.

Nel romanzo si intrecciano più piani temporali: il Seicento, il Settecento dei giovani esploratori che sfiorano per primi la soglia dei quattromila metri, e il presente di un professore anziano che, alla vigilia della pensione, decide di cercare quella valle perduta.

Un espediente letterario – il manoscritto ritrovato – diventa il motore della narrazione. Ma dietro il mistero c’è una riflessione più ampia: la ricerca di senso, la necessità di raccontare, il bisogno umano di spiegare l’inspiegabile.

I Walser e la “finestrella dell’anima”

Tra gli elementi più affascinanti del libro c’è la cultura Walser, con le sue case in legno, il forno frazionale, la lingua antica che resiste e un senso profondo di comunità.

Durante la ricerca, Motta, intervistato da Michele Mancino, giornalista e vicedirettore di VareseNews, si è imbattuto in un dettaglio sorprendente: la “finestrella dell’anima”, una piccola apertura nelle case che veniva spalancata al momento della morte per permettere all’anima di uscire verso i ghiacciai. Un’immagine potente, che racconta un rapporto con la natura e con la fine della vita lontano dalla rimozione contemporanea.

Nel romanzo emergono anche la cooperazione e il bene comune: il pane condiviso, i pascoli gestiti collettivamente, una solidarietà necessaria per sopravvivere in territori estremi. Una lezione che, a distanza di secoli, parla ancora al presente.

Un professore in cerca della valle perduta

Il protagonista, Adamo Tissi, è un insegnante di cartografia alle soglie della pensione. Durante l’ultima lezione indica sulle carte antiche una valle scomparsa e annuncia: «Io vado lì». Quando scompare davvero, parte la ricerca.

È una figura ironica e malinconica, capace di sedersi per terra con i bambini e raccontare leggende senza bisogno di tecnologia. «Insegnare è un fatto di cuore, non di parole», è uno dei messaggi che attraversano il libro.

Tra le citazioni che fanno da sfondo – Calvino, Verne, Dante, Antonia Pozzi – la montagna diventa teatro di una storia che è insieme avventura e meditazione.

Non solo alpinismo

Lo stesso autore ha chiarito che non si tratta di un romanzo eroico di vetta. Le pagine sopra i tremila metri sono poche. La montagna è soprattutto cammino, pascolo, villaggio, Sacro Monte di Varallo. È il luogo dove la memoria si stratifica e dove le leggende aiutano a non “morire di freddo”, come ricorda la citazione in apertura.

Un libro che chiede al lettore di partecipare, di riconoscere rimandi e suggestioni, ma che può essere letto anche come una semplice, potente storia di ricerca.