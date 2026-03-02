“Felik” racconta la città perduta del Monte Rosa tra ghiacciai e leggende
Un manoscritto ritrovato sopra il rifugio Mantova, la cultura Walser e il fascino delle terre alte diventano materia narrativa tra Calvino, Verne e Antonia Pozzi
Il Monte Rosa visto dall’autostrada, le valli Walser, una città perduta inghiottita dai ghiacci e un manoscritto misterioso ritrovato tra le rocce sopra il rifugio Mantova. È un viaggio tra storia, leggenda e letteratura quello raccontato da Stefano Motta nel romanzo Felik – La città perduta del Monte Rosa, presentato a Materia in una serata che ha messo insieme alpinismo, memoria e narrazione .
Un libro che non è solo “di montagna”, ma usa la montagna come simbolo e come confine: tra passato e presente, tra fede e scienza, tra realtà e mito.
La leggenda che nasce dal ghiaccio
Tutto parte da una leggenda Walser: quella di Felik, città scomparsa sotto i ghiacciai, distrutta – come Sodoma e Gomorra – da una colpa collettiva. «Tutte le leggende hanno un fondo di verità», è stato ricordato durante l’incontro. E nel caso di Felik quel fondo affonda nella Piccola Età Glaciale, negli sconvolgimenti climatici che tra Cinque e Seicento trasformarono per sempre le alte valli.
Nel romanzo si intrecciano più piani temporali: il Seicento, il Settecento dei giovani esploratori che sfiorano per primi la soglia dei quattromila metri, e il presente di un professore anziano che, alla vigilia della pensione, decide di cercare quella valle perduta.
Un espediente letterario – il manoscritto ritrovato – diventa il motore della narrazione. Ma dietro il mistero c’è una riflessione più ampia: la ricerca di senso, la necessità di raccontare, il bisogno umano di spiegare l’inspiegabile.
I Walser e la “finestrella dell’anima”
Tra gli elementi più affascinanti del libro c’è la cultura Walser, con le sue case in legno, il forno frazionale, la lingua antica che resiste e un senso profondo di comunità.
Durante la ricerca, Motta, intervistato da Michele Mancino, giornalista e vicedirettore di VareseNews, si è imbattuto in un dettaglio sorprendente: la “finestrella dell’anima”, una piccola apertura nelle case che veniva spalancata al momento della morte per permettere all’anima di uscire verso i ghiacciai. Un’immagine potente, che racconta un rapporto con la natura e con la fine della vita lontano dalla rimozione contemporanea.
Nel romanzo emergono anche la cooperazione e il bene comune: il pane condiviso, i pascoli gestiti collettivamente, una solidarietà necessaria per sopravvivere in territori estremi. Una lezione che, a distanza di secoli, parla ancora al presente.
Un professore in cerca della valle perduta
Il protagonista, Adamo Tissi, è un insegnante di cartografia alle soglie della pensione. Durante l’ultima lezione indica sulle carte antiche una valle scomparsa e annuncia: «Io vado lì». Quando scompare davvero, parte la ricerca.
È una figura ironica e malinconica, capace di sedersi per terra con i bambini e raccontare leggende senza bisogno di tecnologia. «Insegnare è un fatto di cuore, non di parole», è uno dei messaggi che attraversano il libro.
Tra le citazioni che fanno da sfondo – Calvino, Verne, Dante, Antonia Pozzi – la montagna diventa teatro di una storia che è insieme avventura e meditazione.
Non solo alpinismo
Lo stesso autore ha chiarito che non si tratta di un romanzo eroico di vetta. Le pagine sopra i tremila metri sono poche. La montagna è soprattutto cammino, pascolo, villaggio, Sacro Monte di Varallo. È il luogo dove la memoria si stratifica e dove le leggende aiutano a non “morire di freddo”, come ricorda la citazione in apertura.
Un libro che chiede al lettore di partecipare, di riconoscere rimandi e suggestioni, ma che può essere letto anche come una semplice, potente storia di ricerca.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
anselmo piazza su Lavori in Viale Belforte, Via Marzorati e Via dei Campigli: a Varese senso unico alternato dal 24 al 30 agosto
Bustocco-71 su Cede la rampa della tangenziale, deviazioni tra Malnate e Varese
GianPix su Il varesino Marco Iemmi ha vinto il Premio Internazionale "Il Poeta dell'Anno"
Rocco Cordi su "Grazie Giorgio per quel nostro pezzo di strada percorso insieme"
Bustocco-71 su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Simone su Lavori in autostrada A8 a Gallarate, per otto mesi carreggiata per Milano ridotta a due corsie
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.