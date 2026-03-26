Ferito un giovane in un incidente stradale nella notte a Varese sulla provinciale che porta a Buguggiate
Scontro tra auto in via Cantore, sul posto soccorsi, carabinieri e vigili del fuoco. Nel sinistro è rimasto coinvolto un giovane di 20 anni
Incidente stradale nella notte a Varese, in via Generale Antonio Cantore, la sp17 che porta da Varese a Buguggiate correndo parallela all’ultimo scampolo di autostrada, dove intorno all’1.35 si è verificato uno scontro tra due auto.
Nel sinistro è rimasto coinvolto un giovane di 20 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Varese e i vigili del fuoco, insieme ai mezzi di soccorso inviati dalla centrale operativa Soreu dei Laghi.
Il ragazzo è stato assistito dal personale sanitario e successivamente trasportato all’ospedale di Circolo di Varese in codice giallo, indicativo di condizioni di media gravità. Presente anche un mezzo di soccorso avanzato, inizialmente attivato in codice verde.
Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.
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