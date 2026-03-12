Ferro e inox lavorati come sartoria: l’arte certosina dell’Officina Barlocco di Sacconago

Tutto è cominciato con le cancellate.

Poi sono arrivati i clienti, le loro esigenze, e l’officina dei tre fratelli Barlocco si è trasformata in quello che è oggi: un’azienda specializzata nella carpenteria metallica, nella trasformazione della lamiera su disegno, nella costruzione di strutture per macchine industriali, serbatoi per l’enologia, soffiatori per macchine plastiche.

Più di cinquant’anni di storia bustocca, tutta vissuta tra i quartieri di Borsano, dove l’impresa è nata, e di Sacconago, dove nel 1983 l’officina si è trasferita entrando a far parte di uno dei primi consorzi artigiani della città.

A raccontarla è Simona Barlocco, figlia dell’ultimo dei tre fratelli fondatori e oggi titolare dell’“Officina Costruzione in Ferro Inox Barlocco Srl”, ospite della puntata del 12 marzo di Materia d’Impresa, la rubrica di VareseNews dedicata alle imprese del territorio. Con lei, in seconda generazione, lavorano la sorella – socia di capitale – e due cugini in produzione, figli del secondo fratello. E con loro, sette dipendenti.

«Mio papà in realtà è ancora operativo come rappresentante legale, è il più giovane dei tre fratelli — racconta Simona — E a noi fa molto piacere: uno sguardo suo, come rappresentante della prima generazione, è sempre di sostegno a tutto quello che facciamo». La loro azienda è piccola, spiega, ma elastica: ed è proprio questa elasticità, insieme alla cura per il progetto del cliente, a renderla attrattiva anche per le multinazionali, che per le commesse standard si rivolgono all’estero ma per i pezzi particolari tornano a cercare il know-how italiano. «E’ un grande orgoglio. Noi cerchiamo di assistere e seguire il progetto del cliente. Siamo pronti anche a progetti particolari. E se ci sono migliorie da suggerire, siamo pronti». Un approccio che Simona definisce, con un sorriso, “da sarti”.

La svolta tecnologica è arrivata nel 2019 con l’acquisto del taglio laser, integrato nei processi secondo i principi dell’Industria 4.0. «È come avere una penna e scrivere su un foglio — dice — solo che il foglio è la lamiera». L’investimento ha aperto nuovi mercati, aumentato la velocità produttiva e permesso di lavorare anche su richieste estetiche che le vecchie macchine non potevano soddisfare. Il Covid è arrivato quasi subito dopo, ma l’officina non ne ha risentito. Si è fermata solo nelle tre settimane in cui si è fermato il mondo: poi le commesse c’erano, e quel periodo di rallentamento è servito per formarsi e imparare a usare il nuovo macchinario.

L’estetica è uno dei fili conduttori del racconto di Simona, insolito per chi immagina la carpenteria industriale come un mestiere fatto solo di funzionalità. «Le macchine creano immagine all’azienda — osserva — Se il progettista crea qualcosa che è anche bello da vedere, si vende meglio e fa brand».

I prodotti di cui va più fiera sono i contenitori e i serbatoi in acciaio inossidabile: tramogge, vasche, strutture che escono dall’officina lucide e riflettenti, costruite con la precisione che i fondatori hanno trasmesso ai dipendenti, alcuni dei quali lavorano lì da decenni, in quella che Simona descrive come una famiglia allargata.

Il nodo del futuro è quello che accomuna molte realtà artigiane del territorio: trovare chi abbia voglia di lavorare in produzione, di sporcarsi le mani, di confrontarsi con il concreto. «Il disegnatore lo trovo subito — dice — Ma trovare chi vuole stare sul campo è più raro».

Per la generazione successiva, Simona guarda con speranza ai nipoti: «Spero che almeno uno si appassioni a un reparto, di modo che una parte di questa storia possa andare avanti».