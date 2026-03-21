Ferruccio Pavesi presenta “Fotografare oltre la fotografia” allo Spazio ACLI

Giovedì 26 marzo 2026 alle ore 21 lo Spazio Polifunzionale ACLI di Varese ospita “Fotografare oltre la fotografia”, incontro con il fotografo e architetto Ferruccio Pavesi. Una serata a ingresso libero dedicata al racconto per immagini, in cui la fotografia smette di essere semplice descrizione per diventare narrazione.

Dalla strada al lago, dal dettaglio all’astrazione, l’incontro propone un percorso visivo libero e trasversale, senza suddivisioni rigide. Le fotografie presentate nascono da incontri, intuizioni e momenti vissuti, unite da un filo conduttore preciso: la ricerca personale.

Non è il soggetto a definire lo stile, ma lo sguardo che lo attraversa. È questa la chiave di lettura proposta da Pavesi, che invita il pubblico a osservare l’immagine come costruzione e interpretazione.

Ferruccio Pavesi, nato a Varese nel 1960, è architetto e fotografo. La sua ricerca unisce rigore progettuale e sensibilità astrattiva, indagando il rapporto tra forma, luce e percezione. Nelle sue opere paesaggi e frammenti urbani vengono trasformati in strutture visive essenziali. L’immagine, nella sua poetica, non si limita a documentare ma diventa costruzione compositiva. Fotografa da oltre quarant’anni e più di 130 sue immagini sono state selezionate da Vogue Italia. Le sue opere sono state pubblicate in cataloghi e riviste, anche come copertine.

Negli ultimi anni ha esposto alla Biennale d’Arte di Messina 2025 e alla Biennale di Sondrio 2026, oltre a numerose mostre personali e collettive in tutta Italia.

Nel 2025 una sua opera è stata battuta all’asta nel Salone d’Onore della Triennale di Milano, mentre tre lavori sono entrati a far parte di collezioni museali permanenti.

L’ingresso all’incontro è libero.