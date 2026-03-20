Fiabe e filastrocche al MIV: arriva il teatro Kamishibai di Chicco Colombo
Fiabe e filastrocche al MIV: arriva il teatro Kamishibai di Chicco Colombo
Il fascino del teatro d’immagini approda al Multisala Impero Varese (MIV). Nell’ambito della rassegna «Kamishibai in città», presentata da Chicco Colombo, domenica 22 marzo 2026 andrà in scena lo spettacolo «Fiabe e filastrocche».
Sono previste due repliche, alle ore 9:30 e alle 11:00, della durata di circa 50 minuti ciascuna. L’evento, patrocinato dal Comune di Varese, è a numero chiuso (massimo 50 spettatori per spettacolo) con un biglietto a posto unico di 8 euro. La prevendita è già attiva presso la biglietteria del Multisala o sul sito ufficiale del cinema.
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