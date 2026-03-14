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Fiamme all’alba, brucia il tetto di una palazzina: evacuata una famiglia con tre minori a Vergiate

L'allarme è scattato alle 7:00 in via Uguaglianza. Sul posto quattro mezzi dei Vigili del Fuoco per domare l'incendio. L'appartamento è stato dichiarato inagibile, ma fortunatamente non si registrano feriti

Generico 09 Mar 2026

Paura all’alba di oggi, sabato 14 marzo, per l’incendio di un edificio residenziale in via Uguaglianza. Attorno alle ore 7:00, le fiamme hanno iniziato a divorare una porzione della copertura di una palazzina di due piani fuori terra, rendendo necessario l’intervento massiccio dei soccorsi.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

La centrale operativa ha inviato sul posto diverse squadre per fronteggiare l’emergenza. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con due autopompe, un’autobotte e un’autoscala, operando dall’alto per circoscrivere il rogo ed evitare che le fiamme si propagassero all’intero isolato. Dopo alcune ore di lavoro, gli operatori sono riusciti a spegnere l’incendio e a completare le operazioni di messa in sicurezza della struttura.
Cinque persone evacuate

A causa del fumo e dei danni strutturali al tetto, cinque persone, tra cui tre minori, sono state evacuate d’urgenza dall’edificio. Nonostante il grande spavento, per fortuna nessuno degli occupanti ha riportato ferite o sintomi di intossicazione.

Inagibilità dei locali

Al termine del sopralluogo tecnico, l’appartamento coinvolto dall’incendio è stato dichiarato non utilizzabile. La famiglia non potrà rientrare nell’abitazione fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza e dei solai. Sono ora in corso gli accertamenti per stabilire le cause che hanno innescato il rogo, probabilmente partito da un malfunzionamento della canna fumaria o da un corto circuito nel sottotetto.

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Pubblicato il 14 Marzo 2026
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