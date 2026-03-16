Finanziere fuori servizio sventa la rapina in un supermercato di via Cecilio a Como

Stava andando a fare la spesa con la moglie quando si è ritrovato nel bel mezzo di una rapina. Non ci ha pensato due volte un finanziere del Comando Provinciale di Como che, ieri mattina, libero dal servizio e in abiti civili, ha bloccato e fatto arrestare un malvivente che aveva appena tentato il colpo al supermercato Lidl di via Cecilio. Una dimostrazione di prontezza che ha permesso di assicurare alla giustizia un soggetto già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti.

Il parapiglia nel parcheggio

Tutto è successo intorno alle 12.30. Il militare stava entrando nel parcheggio del punto vendita quando ha sentito le urla di chi scappava dal supermercato gridando che era in corso una rapina. Dopo aver messo al sicuro la consorte, il finanziere ha individuato il rapinatore: un uomo vestito di nero e incappucciato che correva verso la via Cecilio. Inizialmente il malvivente puntava a un’auto dove lo attendeva un complice, ma quest’ultimo, vedendo la mala parata, è fuggito a tutta velocità abbandonando il compagno sul posto.

L’inseguimento e il fermo

Il rapinatore, rimasto solo e inseguito a distanza da due dipendenti del market, ha tentato di dileguarsi verso via Di Vittorio, simulando di essere armato per tenere lontani i testimoni. Il finanziere, insieme a un altro passante, non si è lasciato intimidire: lo ha rincorso, raggiunto e immobilizzato a terra. Una volta verificato che l’uomo non avesse armi addosso, ha allertato il 117 richiedendo l’intervento dei colleghi del Gruppo Ponte Chiasso.

L’intervento delle pattuglie

In pochi minuti sul posto è giunta una pattuglia delle Fiamme Gialle, seguita dai Carabinieri che hanno collaborato alla messa in sicurezza dell’area e all’identificazione dei presenti. «L’intervento testimonia l’impegno costante – spiegano dal Comando della Guardia di Finanza – degli appartenenti al Corpo che, anche fuori dall’orario di servizio, rendono un servizio alla collettività e alla civile convivenza». Un senso del dovere che ha trasformato una normale mattinata di spesa in un’operazione di polizia giudiziaria.

Arresto e trasferimento al Bassone

Il soggetto è stato condotto nella caserma di Ponte Chiasso dove, dai controlli in banca dati, sono emersi numerosi precedenti penali. Informato il magistrato di turno, per l’uomo sono scattate le manette con l’accusa di tentata rapina aggravata in concorso. Al termine degli accertamenti di rito, il rapinatore è stato trasferito presso la Casa Circondariale del Bassone a Como, a disposizione dell’autorità giudiziaria.