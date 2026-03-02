“Fine dell’amianto a Bardello”: il 21 marzo la comunità festeggia la vittoria sull’area a rischio

La fine dell’amianto a Bardello diventa una festa di comunità. Il 21 marzo 2026, alle 11, davanti all’ingresso principale dell’ex avicola “La Lunga” in via Puccini, i residenti celebreranno insieme la fine del lungo iter per la bonifica di un’area abbandonata, a lungo vissuta come una minaccia per la salute e l’ambiente.

Una battaglia partita dal basso

Per oltre quindici anni i capannoni in disuso della ex azienda avicola sono rimasti al centro delle preoccupazioni dei cittadini per la presenza di amianto e rifiuti, simbolo di incuria e rischio sanitario. I residenti della zona hanno tenuto alta l’attenzione con segnalazioni, petizioni e comitati, chiedendo a gran voce la messa in sicurezza del sito e la rimozione dei materiali pericolosi. La festa del 21 marzo nasce proprio da questa mobilitazione dal basso: la “fine dell’amianto” è prima di tutto il risultato di una pressione civica costante, che ha impedito che il caso finisse nel dimenticatoio.

Il ruolo del Comune e lo scontro con il curatore

L’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Iocca, insediata nel 2023, aveva raccolto il testimone dei cittadini e aveva scelto di affrontare la vicenda su un doppio binario, amministrativo e giudiziario. Dopo aver chiesto al curatore fallimentare tutte le relazioni e la documentazione disponibile, il Comune aveva contestato il mancato utilizzo degli oltre 200 mila euro giacenti sul conto del fallimento e l’inerzia sui doveri di messa in sicurezza del sito.

Di fronte all’assenza di collaborazione, la giunta aveva deciso di “procedere in danno”, cioè avviando direttamente gli interventi e per poi rivelarsi sul curatore, arrivando a denunciarlo per inquinamento ambientale. Parallelamente ha aperto un percorso con Regione Lombardia per ottenere il rimborso delle spese di rimozione dei rifiuti, una pratica ancora in corso.

Il TAR, nel novembre scorso, ha dato ragione al Comune nella causa contro il curatore denunciato per “inquinamento ambientale” nel 2024.

Dal cantiere alla festa

I lavori iniziati nell’autunno scorso con la pulizia dell’area, invasa da rovi e vegetazione, ha permesso la rimozione dei rifiuti contenenti amianto.

La giornata del 21 marzo vuole segnare simbolicamente la chiusura di un capitolo e l’apertura di un altro: da “buco nero” sanitario e urbanistico, l’ex La Lunga potrà diventare uno spazio sicuro e, in prospettiva, restituito a nuove funzioni per la comunità. Per questo l’invito è rivolto a tutti i cittadini, non solo agli abitanti di Bardello: partecipare significa riconoscere il valore di una battaglia collettiva, fatta di esposti, incontri pubblici, lettere e, infine, decisioni amministrative coraggiose.

Una vittoria di salute pubblica

“Festeggiamo la fine dell’amianto a Bardello” recita la locandina dell’evento, con la foto dei cittadini che da anni portano sul petto la scritta “Stop amianto”. Non è un taglio di nastro come gli altri: dietro ci sono anni di paura e di attesa, un comune che ha scelto di esporsi anche in sede giudiziaria pur di sbloccare la situazione e una rete di residenti che ha fatto della tutela della salute un impegno quotidiano.

Il 21 marzo, alle 11, davanti all’ex La Lunga, quella tenacia diventerà una festa.

