Finite le ispezioni: revocate le chiusure sul ponte sul Ticino tra Oleggio e Lonate Pozzolo
Torna regolare la percorribilità di uno dei collegamenti più utilizzati del territorio
Sono state completate la notte scorsa le ispezioni tecniche sul ponte sul Ticino a Oleggio, lungo la statale 527 “Bustese”. Di conseguenza, sono state revocate le chiusure notturne che erano state programmate fino a venerdì 27 marzo.
L’intervento, avviato nei giorni scorsi per verificare lo stato dell’infrastruttura tra Oleggioe Lonate Pozzolo , si è concluso in anticipo rispetto al cronoprogramma iniziale. Non saranno quindi più necessarie le limitazioni alla circolazione previste nelle prossime notti.
Revocate le chiusure notturne
Il piano originario, comunicato il 23 marzo, prevedeva la chiusura del ponte in entrambe le direzioni nella fascia oraria 22-5, per ridurre l’impatto sul traffico durante il giorno.
Le verifiche tecniche sono state portate a termine nel corso della notte appena trascorsa, consentendo così la riapertura completa dell’infrastruttura senza ulteriori interruzioni programmate.
Viabilità regolare tra Oleggio e Lonate Pozzolo
Con la conclusione anticipata delle attività, torna regolare la circolazione lungo uno dei collegamenti più utilizzati tra le province di Novara e Varese.
Nei giorni scorsi, durante le chiusure notturne, il traffico era stato deviato sulla viabilità alternativa con indicazioni sul posto.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emapalu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Gianlu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
OttoMarco su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Tonino su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Felice su Fuga dai carabinieri e schianto in rotonda a Varese: patente sospesa per un anno
PaoloFilterfree su C’era anche un varesino al summit segreto del miliardario Peter Thiel. Davide Quadri: "Troppo isterismo, solo pensiero alto"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.