Finite le ispezioni: revocate le chiusure sul ponte sul Ticino tra Oleggio e Lonate Pozzolo

Sono state completate la notte scorsa le ispezioni tecniche sul ponte sul Ticino a Oleggio, lungo la statale 527 “Bustese”. Di conseguenza, sono state revocate le chiusure notturne che erano state programmate fino a venerdì 27 marzo.

L’intervento, avviato nei giorni scorsi per verificare lo stato dell’infrastruttura tra Oleggioe Lonate Pozzolo , si è concluso in anticipo rispetto al cronoprogramma iniziale. Non saranno quindi più necessarie le limitazioni alla circolazione previste nelle prossime notti.

Revocate le chiusure notturne

Il piano originario, comunicato il 23 marzo, prevedeva la chiusura del ponte in entrambe le direzioni nella fascia oraria 22-5, per ridurre l’impatto sul traffico durante il giorno.

Le verifiche tecniche sono state portate a termine nel corso della notte appena trascorsa, consentendo così la riapertura completa dell’infrastruttura senza ulteriori interruzioni programmate.

Viabilità regolare tra Oleggio e Lonate Pozzolo

Con la conclusione anticipata delle attività, torna regolare la circolazione lungo uno dei collegamenti più utilizzati tra le province di Novara e Varese.

Nei giorni scorsi, durante le chiusure notturne, il traffico era stato deviato sulla viabilità alternativa con indicazioni sul posto.