Fiocchetto Lilla, l’impegno di Gallarate: «Ottanta diagnosi in un anno, i disturbi alimentari colpiscono sempre prima»

Un numero che descrive un’emergenza silenziosa ma costante: sono state circa 80 le valutazioni effettuate nel corso del 2025 dall’ambulatorio dedicato ai Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA) di Gallarate. I dati, diffusi oggi 14 marzo 2026 alla vigilia della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, confermano quanto queste patologie rappresentino una sfida cruciale per la sanità locale.

Una rete per i giovanissimi

L’ambulatorio dell’ASST Valle Olona è un presidio specializzato che si rivolge a una fascia d’età particolarmente delicata, quella compresa tra i 14 e i 25 anni. «I disturbi dell’alimentazione colpiscono sempre più giovani e giovanissimi – spiega la dr.ssa Lara Ferrari, Direttore del Dipartimento di Salute Mentale (DSMD) – e coinvolgono dimensioni mediche, psicologiche e sociali. Per questo è fondamentale rafforzare le reti di cura tra sanità, scuola e famiglia».

Le patologie trattate e l’équipe

Il centro si occupa di affrontare lo spettro completo dei DCA: dall’anoressia e bulimia nervosa al Binge Eating Disorder (disturbo da alimentazione incontrollata), fino all’ARFID, il disturbo da evitamento o restrizione dell’assunzione di cibo che sta emergendo con forza negli ultimi anni.

Per farlo, la struttura mette in campo un’équipe multidisciplinare guidata dal nuovo referente, il Dott. Gianmaria De Martino, neuropsichiatra infantile. Il team comprende:

Psichiatria: Dr.ssa Marta Agosti.

Psicologia e Psicoterapia: Dott.sse Federica Costanzo, Elisa Massara e Alessandra Bosaia.

Nutrizione: La dietista Dott.ssa Ginevra Gasparini Strumia.

Come accedere al servizio

L’ambulatorio è aperto nelle giornate di martedì e giovedì. L’accesso non avviene solo tramite la classica impegnativa del Medico di Medicina Generale o del Pediatra: l’ASST ha previsto un canale diretto per facilitare chi ha bisogno di aiuto. Gli utenti o le loro famiglie possono infatti fare richiesta di valutazione scrivendo direttamente una mail a: ambulatoriodna@asst-valleolona.it.

«La diagnosi precoce e l’accesso tempestivo alle cure – conclude il Dott. De Martino – possono davvero fare la differenza nel percorso di guarigione e nel recupero della qualità di vita».