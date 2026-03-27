Fisco, frontalieri e rapporti economici, a Varese la 10ª edizione del Congresso Svizzera–Italia

Un’occasione per avere un quadro aggiornato e operativo delle novità per chi vive e lavora tra Italia e Svizzera. Torna a Varese, alla Villa Andrea del Centro Congressi Ville Ponti, la decima edizione del Congresso Svizzera–Italia. Un evento che ogni anno punta a offrire un momento di confronto concreto sui temi fiscali, previdenziali e normativi più attuali per frontalieri, imprese e professionisti che operano tra i due Paesi.

Promosso da Studio Giallo & Co., il congresso è uno spazio di dialogo tra istituzioni, autorità e operatori del settore, con l’obiettivo di fare chiarezza in un contesto in continua evoluzione. Ad arricchire l’edizione 2026, la collaborazione con il Gruppo Il Sole 24 ORE, media partner dell’evento, con la moderazione di Cristiano Dell’Oste, giornalista della testata e coordinatore del sito NT+ Fisco.

«In questi dieci anni il Congresso è cresciuto insieme alle esigenze di frontalieri, imprese e professionisti – dichiara Salvatore Giallo, commercialista e fondatore di Studio Giallo & Co. –. Oggi più che mai c’è bisogno di confronto concreto e di chiarezza su regole che cambiano continuamente. Il nostro obiettivo è proprio questo: offrire strumenti utili per orientarsi e prendere decisioni consapevoli».

Il programma della giornata prenderà il via alle 15:30 con l’accredito dei partecipanti e un coffee break di benvenuto, seguito dai saluti istituzionali e dall’apertura dei lavori. Ad aprire gli interventi sarà Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio di Varese, che offrirà una panoramica sul tema “Turismo senza confini”, approfondendo numeri, prospettive e possibili sinergie tra Varese e il Canton Ticino.

Si entrerà quindi nel vivo dei temi fiscali con l’intervento di Salvatore Giallo, che affronterà il tema dei patrimoni detenuti all’estero e dei relativi obblighi dichiarativi, per poi lasciare spazio a un focus di grande attualità dedicato alle criptovalute e alle differenze fiscali tra Italia e Svizzera, a cura di Andrea Puzone e di Pietro Soldati di Fiduciaria Mega.

Nel corso del pomeriggio verranno affrontati anche aspetti operativi fondamentali per chi attraversa quotidianamente il confine, come le regole su valute, dogane e sanzioni, grazie al contributo della Guardia di Finanza, rappresentata dal tenente colonnello Francesca Bertone. Seguirà una riflessione sul ruolo della Svizzera nel contesto fiscale internazionale con Aris Merlo di Fiduciaria Mega.

Ampio spazio sarà dedicato agli investimenti immobiliari oltreconfine, con un approfondimento su regole, rischi e opportunità fiscali a cura dei notai Francesco Di Maio e Pamela Gianinazzi, mentre i temi previdenziali verranno affrontati da Edoardo De Riu, direttore regionale INPS Valle d’Aosta e responsabile nazionale INPS frontalieri, con l’intervento “il lavoratore frontaliero fra previdenza e assistenza”.

La seconda parte dell’evento sarà dedicata agli aggiornamenti sull’accordo bilaterale tra Italia e Svizzera e alle prospettive dei Comuni di frontiera, con l’intervento di Massimo Mastromarino, presidente dell’Associazione Comuni Italiani di Frontiera. A chiudere il ciclo degli interventi sarà il dibattito Contributo sanitario o tassa salute?, fra la consigliera regionale Silvana Snider e Andrea Puglia, direttore OCST, che presenteranno le ultime novità e confronteranno i punti di vista della Regione Lombardia e dei frontalieri sul tema. Il congresso si concluderà con uno spazio di confronto aperto al pubblico e un momento conviviale, offrendo ai partecipanti l’opportunità di approfondire direttamente con i relatori i temi trattati.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione online sulla piattaforma Eventbrite.

Il programma della Decima edizione

15.30 Accredito partecipanti e coffee break di benvenuto – Sala Andrea

16.00 Saluti e apertura lavori

16.15 Turismo senza confini: numeri, prospettive e sinergie tra Varese e Ticino

Mauro Vitiello – Presidente Camera di Commercio Varese

16.35 Patrimoni detenuti all’estero: obblighi e risvolti fiscali

Salvatore Giallo – Partner Studio Giallo

16.55 Criptovalute e fiscalità: cosa cambia davvero tra Italia e Svizzera

Andrea Puzone – Partner Studio Giallo | Pietro Soldati – Partner Fiduciaria Mega

17.25 Valute, dogane e sanzioni: cosa sapere prima di attraversare il confine

Guardia di Finanza Tenente Colonnello – Francesca Bertone

17.45 La Svizzera è ancora Paese fiscalmente attrattivo?

Aris Merlo – Partner Fiduciaria Mega

18.05 Comprare casa oltreconfine: regole, rischi e vantaggi fiscali

Notaio Francesco di Maio – Notaio in Varese | Notaio Pamela Gianinazzi – Notaio in Lugano

18.35 Il lavoratore frontaliero fra previdenza e assistenza

Edoardo De Riu – Direttore regionale INPS Valle d’Aosta/responsabile nazionale INPS frontalieri

18.55 I Comuni di Frontiera e il nuovo accordo fiscale: problematiche e prospettive

Massimo Mastromarino – Presidente Associazione Comuni Italiani di Frontiera

19.10 Contributo sanitario o tassa salute? Confronto fra Regione Lombardia e Frontalieri

Andrea Puglia – Direttore OCST

Silvana Snider – Consigliera regionale

19.25 Chiusura lavori & aperitivo a buffet