“Formazione e Salute” alla LIUC un focus sull’IA applicata a mammografia e colonscopia

L’intelligenza artificiale entra sempre più nei processi produttivi e nei servizi, trasformando anche il modo di fare sanità. Di opportunità, limiti e prospettive concrete dell’IA in ambito clinico si parlerà martedì 17 marzo 2026 alle 17.30 all’Università LIUC, in aula C107, nel corso dell’evento interdisciplinare “Formazione e Salute – Progetti Well-being a impatto sociale”, giunto alla quinta edizione e promosso in collaborazione con Humanitas Mater Domini, partner scientifico dell’Ateneo.

L’incontro metterà al centro il rapporto sempre più stretto tra professionisti sanitari e sistemi intelligenti, con uno sguardo sia alle potenzialità in termini di efficienza e qualità delle cure, sia agli interrogativi etici e organizzativi che questa evoluzione comporta. L’obiettivo è offrire una riflessione strutturata sull’integrazione tra competenze umane e tecnologie digitali nel contesto clinico.

Focus su senologia e gastroenterologia

Una parte dell’appuntamento sarà dedicata alle applicazioni dell’intelligenza artificiale nella diagnosi precoce dei tumori della mammella e del colon. In ambito di Radiologia Senologica, l’uso di algoritmi di machine e deep learning applicati alla mammografia clinica e di screening rappresenta oggi un supporto decisionale per il medico.

«L’IA è un aiuto prezioso per migliorare le performance diagnostiche e l’efficienza dei flussi, mantenendo centrale il ruolo del radiologo» Carmine Fantò, Capo Sezione di Diagnostica Senologica di Humanitas Mater Domini. Il sistema consente di individuare lesioni sospette sempre più piccole, valutare in modo oggettivo la densità mammaria e definire percorsi di screening più personalizzati.

Anche in gastroenterologia ed endoscopia digestiva l’innovazione è già realtà. «L’introduzione di un sistema basato su IA nelle colonscopie ha reso la diagnosi di adenomi e lesioni tumorali del colon più accurata del 13%» Federica Calabrese, gastroenterologa di Humanitas Mater Domini. Un dato che testimonia il potenziale concreto di queste tecnologie nel supportare il lavoro dello specialista.

Nuove competenze e consapevolezza

Il tema dell’integrazione tra professionisti e sistemi digitali sarà approfondito anche da Massimiliano Paganini, Coordinatore della Radiologia di Humanitas Mater Domini, con un focus sulle competenze richieste ai sanitari in un contesto sempre più tecnologico.

L’evento sarà introdotto da Alessandra Massironi, Responsabile Counseling e Progetti Well-Being dell’Università LIUC, e da Emanuela Foglia, Ricercatore della Scuola di Ingegneria e Direttore HD LAB dell’Ateneo.

L’incontro è rivolto agli studenti LIUC, agli iscritti alla LIUC Business School ed è aperto al pubblico. Un’occasione di confronto sulle sfide e sulle innovazioni legate all’intelligenza artificiale in sanità, in un momento di trasformazione che ha ricadute concrete anche sul territorio.

Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito dell’Università LIUC.