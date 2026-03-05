Fotografia e provocazione: al Campus Reti di Busto Arsizio il documentario sulla vita di Oliviero Toscani

Appuntamento per venerdì 13 marzo con il film, prodotto da Sky, TIWI e AdLine Entertainment con la partecipazione del regista Fabrizio Spucches e dell’esperto Nicolas Ballario

Il Campus Reti di Busto Arsizio si trasforma in una sala cinematografica d’eccezione per omaggiare uno dei nomi più celebri e discussi della fotografia italiana: Oliviero Toscani. Venerdì 13 marzo, gli spazi di via Giuseppe Mazzini ospiteranno la proiezione speciale del documentario «Oliviero Toscani: chi mi ama mi segua», un’opera che scava nel pensiero e nell’eredità artistica del grande fotografo.

Un ritratto intimo tra maestro e allievo

Il film, prodotto da Sky, TIWI e AdLine Entertainment, porta la firma del regista Fabrizio Spucches, che ha condiviso oltre dieci anni di collaborazione professionale con Toscani. Proprio questo legame ha permesso di raccogliere materiali inediti e di costruire un racconto intimo, in cui la voce del fotografo si intreccia con le testimonianze di personalità internazionali del calibro di Patti Smith, Luciano Benetton e Fran Lebowitz.

Non si tratta solo di una biografia visiva, ma di una riflessione profonda sull’arte intesa come responsabilità civile e libertà di sguardo. Il documentario esplora come Toscani abbia cambiato il mondo della comunicazione, usando l’obiettivo non solo per vendere prodotti, ma per scuotere le coscienze su temi sociali complessi.

Incontro con il regista e Nicolas Ballario

L’evento non si esaurirà con la visione del film. La serata sarà infatti arricchita dalla presenza in sala di Fabrizio Spucches e di Nicolas Ballario, noto divulgatore d’arte e curatore, che modereranno l’incontro. Al termine della proiezione è previsto un momento di confronto aperto, durante il quale il pubblico potrà dialogare direttamente con gli ospiti per approfondire i temi emersi dalla pellicola.

«Accogliere questo appuntamento rappresenta un momento di grande importanza per la nostra comunità – ha dichiarato Lorenzo Beliusse, Marketing Director di Reti S.p.A. – poiché la cultura è un generatore essenziale di valore sociale. Il Campus si riconferma un ambiente aperto e connesso al territorio, capace di stimolare riflessioni attraverso l’incontro con grandi esponenti del mondo artistico».

Orari e modalità di partecipazione

Il programma della serata prevede l’apertura dei cancelli alle ore 19:30 per la registrazione dei partecipanti. Alle 20:00 inizierà l’introduzione a cura di Spucches e Ballario, seguita dalla proiezione del documentario. La conclusione dell’evento è prevista per le 21:30. Per Reti, società benefit quotata su Euronext Growth Milan, l’iniziativa consolida l’impegno nel promuovere il Campus come luogo di arricchimento culturale collettivo per tutta la città.

Per partecipare all’evento è necessario iscriversi al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/oliviero-toscani-chi-mi-ama-mi-segua-documentario-di-fabrizio-spucches-tickets-1983068756032?aff=oddtdtcreator